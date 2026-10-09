Морякам платять у 6 разів більше: що відбувається з танкерами в Ормузькій протоці

Проходження танкера через Ормузьку протоку коштує рекордні 1,33 млн доларів на добу.

Вартість фрахту нафтових танкерів для проходження через Ормузьку протоку, де зберігається ризик атак з боку Ірану, різко зросла. Добова ставка сягнула 1,33 млн доларів, встановивши новий історичний максимум. Про це повідомляє Financial Times.

Через високі ризики судновласникам доводиться суттєво збільшувати витрати на екіпаж. Капітанам суден, які погоджуються проходити небезпечну ділянку, пропонують близько 100 тис. доларів на місяць, а також бонуси до 50 тис. доларів за кожен рейс.

Для рядових членів екіпажу ставки також значно перевищують звичайні. За даними видання, морякам можуть платити у 4-6 разів більше за стандартні умови.

Видео дня

Ризик проходження Ормузької протоки вже безпосередньо відображається на вартості морських перевезень. Один із представників галузі зазначив, що через рівень небезпеки моряків фактично прирівнюють до "бойових найманців"

Для порівняння, зазвичай капітан судна в районі південної частини Червоного моря та Оманської затоки отримує близько 15 тис. доларів на місяць, а зарплата рядового моряка становить приблизно 1500 доларів.

Що відомо про ситуацію в Ормузькі протоці

Нагадаємо, що Ормузька протока має критичне значення для світового енергетичного ринку, оскільки через неї проходять значні обсяги нафтових поставок. Тому різке зростання вартості танкерних перевезень може створювати додатковий тиск на ціни енергоносіїв.

У вересні Саудівська Аравія тимчасово зупинила роботу важливого нафтопроводу "Схід-Захід", заявивши про атаку БпЛА, що була здійснена з території Іраку проіранськими проксі. На тлі бойових дій на Близькому Сході нові удари можуть спричинити подальше зростання цін на енергоносії.

Важливо

Справа не в Ормузі: Трамп знайшов ще одного винуватця паливної кризи (відео)

Тим часом колишній очільник Пентагона дав прогноз про ще мінімум пів року тривалості війни між США й Іраном. На думку Леона Панетти, нинішнє протистояння ризикує перерости у чергову затяжну війну на Близькому Сході.

Згодом стало відомо про захоплення хуситами стратегічного острова Перім у Червоному морі.