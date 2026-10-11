Могут ли в Киеве ограничить движение по мостам: объяснение инженера

Погода ухудшается, атаки на Киев не прекращаются. О рисках для транспортной системы столицы мы поговорили с инженером по путям сообщения Анной Минюковой.

Дожди и похолодание могут затруднить аварийный ремонт мостов в Киеве, а новые повреждения переправ зимой поставят вопрос об организации движения между берегами Днепра. В то же время даже в сложных погодных условиях ремонтные работы можно продолжать, а одной из возможных мер в случае транспортных проблем может стать ограничение движения частных автомобилей. Об этом "Фокусу" рассказала инженер Анна Минюкова.

Как дожди и морозы повлияют на ремонт мостов в Киеве

Ухудшение погодных условий может затруднить аварийно-восстановительные работы на мостах, поврежденных в результате российских атак, однако, по словам эксперта, даже сложные погодные условия не означают, что ремонтные работы придется приостанавливать, а погодные условия повлияют на прочность временного дорожного покрытия.

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Анна Минюкова , инженер по транспортным путям

Работы можно проводить и в сложных погодных условиях. Мороз и дожди просто затрудняют проведение строительных работ и делают их более дорогостоящими. Что касается временного дорожного покрытия — его прочность зависит не столько от самой температуры воздуха, сколько от технологии устройства и соблюдения требований к материалам.

Поэтому дожди и морозы могут усложнить и удорожить восстановление мостов, но сами по себе не делают аварийный ремонт невозможным.

Что произойдет, если зимой будет поврежден один из мостов Киева

Сочетание мороза, гололеда и снегопада, а также повреждение одного из ключевых мостов может создать дополнительные трудности для передвижения по городу. Особенно это касается сообщения между правым и левым берегами Днепра, от которого зависят ежедневные поездки киевлян, работа экстренных служб и поставки товаров.

Однако эксперт считает, что даже при таком сценарии передвижение скорой помощи и спасателей, а также обеспечение логистики между берегами должны оставаться приоритетом.

Дожди и морозы могут затруднить и удорожить ремонтные работы, хотя сами по себе не делают их проведение невозможным

"Это никак не должно повлиять. Движение экстренных служб и обеспечение логистики между берегами являются приоритетом при любых обстоятельствах", — ответила инженер на вопрос о возможных последствиях повреждения переправы для экстренных служб и поставок продуктов и топлива.

В то же время она назвала возможную меру, к которой город может прибегнуть в худшем случае.

"Наихудшим сценарием может стать вынужденная мера по ограничению движения частного автомобильного транспорта по мостам", — отметила Манюкова и пояснила, что в критической ситуации приоритет может быть отдан общественному транспорту, экстренным службам и перевозкам, необходимым для обеспечения жизнедеятельности города. В то же время конкретный порядок ограничений будет зависеть от обстоятельств.

Киев и транспортный коллапс

Еще одним риском зимой могут стать ограничения движения общественного транспорта во время воздушных тревог, в частности метро, которое играет важную роль в сообщении между берегами Днепра.

По словам Минюковой, одним из возможных решений является увеличение количества общественного транспорта — автобусов и троллейбусов — одновременно с ограничением движения частных автомобилей.

Подготовка Киева к зиме зависит не только от состояния мостов и скорости их восстановления после возможных атак. Важную роль по-прежнему играют организация движения между берегами, возможность оперативно изменять маршруты и приоритетное обеспечение работы экстренных служб

"Большую часть городского трафика составляют частные автомобили. Увеличение количества общественного транспорта (автобусов, троллейбусов) и ограничение движения частного транспорта позволит значительно улучшить ситуацию", — пояснила инженер.

Она подчеркнула, что для этого важно оперативно регулировать транспортные потоки, изменять маршруты и адаптировать работу городского транспорта к сложившимся обстоятельствам.

"То есть основное внимание должно уделяться работе логистов и транспортных аналитиков, которые могут оперативно реагировать на различные ситуации, перераспределять транспортные потоки и изменять маршруты в зависимости от ситуации", — отметила специалистка.

Ситуация с мостами Киева — актуальная информация

Напомним, ранее сообщалось, что после атак РФ на мосты Киева движение по всем маршрутам через Днепр было восстановлено.

Южный мост, который ранее пришлось закрыть после российских ударов, открыт для транспорта с 3 октября, о чем тогда сообщили в КГГА. В то же время во время воздушных тревог на отдельных переправах будут действовать временные ограничения.

Аналогичный порядок предусмотрен для Подольского мостового перехода.

Другие мосты столицы также открыты для движения. По информации городских властей, движение по Дарницкому и Северному мостам, мосту "Метро" и мосту Патона открыто.

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"Фокус" уже сообщал, что ограничения на Южном мосту ввели после российских атак на переправу 2 октября. Тогда мост пришлось полностью закрыть для автомобильного транспорта и метро после повторного удара.

Впоследствии городские власти сообщили о временном режиме движения по Южному и Подольскому мостам во время воздушных тревог.

Впоследствии Северный мост получил повреждения в результате очередной атаки со стороны РФ. Ремонтные работы завершились 6 октября, после чего движение было возобновлено.

По состоянию на 11 октября постоянных ограничений движения по мостам Киева нет. Водителям следует учитывать возможность кратковременных перекрытий во время воздушных тревог и, при необходимости, заранее выбирать альтернативные маршруты.