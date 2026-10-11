Чи можуть у Києві обмежити рух мостами: пояснення інженерки

Погода псується, атаки на Київ не припиняються. Про ризики для транспортної системи столиці розпитали інженерку шляхів сполучення Анну Мінюкову.

Дощі та похолодання можуть ускладнити аварійний ремонт мостів у Києві, а нові пошкодження переправ узимку поставлять питання про організацію руху між берегами Дніпра. Водночас навіть за складних погодних умов ремонтні роботи можна продовжувати, а одним із можливих заходів у разі транспортних проблем може стати обмеження руху приватних автомобілів. Про це Фокусу розповіла інженерка Анна Мінюкова.

Як дощі та морози вплинуть на ремонт мостів у Києві

Погіршення погоди може ускладнити аварійно-відновлювальні роботи на мостах, які зазнають пошкоджень унаслідок російських атак, проте, за словами експертки, навіть складні погодні умови не означають, що ремонти доведеться зупиняти, а погодні умови вплинуть на міцність тимчасового дорожнього покриття.

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Анна Мінюкова , інженерка шляхів сполучення

Роботи можна проводити і за складних погодних умов. Мороз і дощі просто ускладнюють проведення будівельних робіт і роблять їх дорожчими. Щодо тимчасового дорожнього покриття — його міцність залежить не стільки від самої температури повітря, скільки від технології влаштування та дотримання вимог до матеріалів.

Тож дощі та морози можуть збільшити складність і вартість відновлення мостів, але самі по собі не роблять аварійний ремонт неможливим.

Що буде, якщо взимку пошкодять один із мостів Києва

Мікс із морозу, ожеледиці та снігопаду із пошкодженням однієї з ключових переправ може створити додаткові труднощі для пересування містом. Особливо це стосується сполучення між правим і лівим берегами Дніпра, від якого залежать щоденні поїздки киян, робота екстрених служб і постачання товарів.

Однак експертка вважає, що навіть за такого сценарію рух швидких і рятувальників, а також забезпечення логістики між берегами мають залишатися пріоритетом.

Дощі та морози можуть ускладнити та здорожчити ремонтні роботи, хоча самі по собі не унеможливлюють їхнє проведення

"Ніяк не має вплинути. Рух екстрених служб і забезпечення логістики між берегами є пріоритетом за будь-яких обставин", — відповіла інженерка на запитання про можливі наслідки пошкодження переправи для екстрених служб і постачання продуктів та палива.

Водночас вона назвала можливий захід, до якого місто може вдатися в найгіршому випадку.

"Найгіршим сценарієм може бути вимушений крок обмеження руху приватного автомобільного транспорту мостами", — зазначила Манюкова і пояснила, що за критичної ситуації пріоритет можуть надати громадському транспорту, екстреним службам і перевезенням, необхідним для забезпечення життєдіяльності міста. Водночас конкретний порядок обмежень залежатиме від обставин.

Київ і транспортний колапс

Ще одним ризиком узимку можуть стати обмеження руху громадського транспорту під час повітряних тривог, зокрема метро, яке відіграє важливу роль у сполученні між берегами Дніпра.

За словами Мінюкової, одним із можливих рішень є збільшення кількості комунального транспорту — автобусів і тролейбусів — одночасно з обмеженням руху приватних автомобілів.

Підготовка Києва до зими залежить не лише від стану мостів та швидкості їх відновлення після можливих атак. Важливими залишаються організація руху між берегами, можливість оперативно змінювати маршрути та пріоритетне забезпечення роботи екстрених служб

"Більша частина трафіку по місту – приватні автівки. Збільшення кількості комунального транспорту (автобусів, тролейбусів) і обмеження руху особистим транспортом дозволить значно покращити ситуацію", — пояснила інженерка.

Вона наголосила, що для цього важливо оперативно керувати транспортними потоками, змінювати маршрути та адаптувати роботу міського транспорту до обставин.

"Тобто основним фокусом має бути робота логістів і транспортних аналітиків, які можуть оперативно реагувати на різні ситуації, перерозподіляти транспортні потоки та змінювати маршрути залежно від ситуації", — зазначила фахівчиня.

Ситуація з мостами Києва — актуальна інформація

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що після атак РФ на мости Києва рух усіма шляхами через Дніпро було відновлено.

Південний міст, який раніше довелося закривати після російських ударів, доступний для транспорту від 3 жовтня, про що тоді заявили в КМДА. Водночас під час повітряних тривог на окремих переправах діятимуть тимчасові обмеження.

Аналогічний порядок передбачений для Подільського мостового переходу.

Інші мости столиці також доступні для проїзду. За інформацією міської влади, рух Дарницьким і Північним мостами, мостом Метро та мостом Патона відкритий.

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Фокус вже повідосмляв, що обмеження на Південному мосту запровадили після російських атак на переправ 2 жовтня.Тоді міст довелося повністю закрити для автомобільного транспорту та метро після повторного удару.

Згодом міська влада повідомила про тимчасовий режим руху Південним і Подільським мостовими переходами під час повітряних тривог.

Згодом Північний міст зазнав пошкоджень унаслідок чергової атаки РФ. Ремонтні роботи завершили 6 жовтня, після чого рух відновили.

Станом на 11 жовтня постійних обмежень руху мостами Києва немає. Водіям варто враховувати можливість короткочасних перекриттів під час повітряних тривог і за потреби заздалегідь обирати альтернативні маршрути.