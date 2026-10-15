Киев возвращается к графикам отключения света, — ДТЭК

После массированной вражеской атаки энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме столицы.

Благодаря проделанной работе Киев возвращается к привычному графику стабилизационных отключений электроэнергии, сообщает компания "ДТЭК Киевские электросети".

График отключений электроэнергии в Киеве и области

Узнать о времени и продолжительности отключений по вашему адресу можно с помощью удобных онлайн-сервисов. Графики доступны в чат-боте ДТЭК, на официальном сайте компании или в приложении "Киев Цифровой". Также проверить актуальную информацию об отключениях света можно на сайте YASNO или в приложении YASNO Mobile.

Отключение электричества в Киеве и области

Отключение электричества в Украине: что известно

Напомним, ранее мы сообщали, что с 6:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности. Они будут действовать как для промышленных предприятий и бизнеса, так и для всех категорий потребителей. Для бытовых потребителей объемы ограничений составят от 0,5 до 1,5 очереди.

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Утром 14 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе ввели аварийные отключения электроэнергии из-за массированной атаки со стороны РФ. Графики отключений перестали действовать в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов.

В частности, ранее и. о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал "Фокусу", будут ли в столице почасовые отключения воды.