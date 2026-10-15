Київ повертається до графіків відключення світла, — ДТЕК
Після масованої ворожої атаки енергетикам ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці.
Завдяки проведеній роботі Київ повертається до використання звичних стабілізаційних графіків відключень електроенергії, повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.
Дізнатися про час та тривалість відключень за вашою адресою можна через зручні онлайн-сервіси. Графіки доступні у чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті компанії або у додатку "Київ Цифровий". Також перевірити актуальну інформацію про відключення світла можна на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Відключення світла в Україні: що відомо
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 6:00 до 23:59 триватимуть Графіки обмеження потужності. Вони триватимуть як для промислових підприємств і бізнесу, так і для всіх категорій споживачів. Для побутових споживачів обсяги обмежень складатимуть від 0,5 до 1,5 черги.
Вранці 14 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті запровадили аварійні відключення світла через масовану атаку РФ. Графіки перестали діяти у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району.
Зокрема, раніше в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповідав Фокусу, чи будуть у столиці погодинні відключення води.