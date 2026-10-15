Київ повертається до графіків відключення світла, — ДТЕК

Після масованої ворожої атаки енергетикам ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці.

Завдяки проведеній роботі Київ повертається до використання звичних стабілізаційних графіків відключень електроенергії, повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.

Графік відключення світла в Києві та області

Дізнатися про час та тривалість відключень за вашою адресою можна через зручні онлайн-сервіси. Графіки доступні у чат-боті ДТЕК, на офіційному сайті компанії або у додатку "Київ Цифровий". Також перевірити актуальну інформацію про відключення світла можна на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Відключення світла в Києві та області

Відключення світла в Україні: що відомо

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 6:00 до 23:59 триватимуть Графіки обмеження потужності. Вони триватимуть як для промислових підприємств і бізнесу, так і для всіх категорій споживачів. Для побутових споживачів обсяги обмежень складатимуть від 0,5 до 1,5 черги.

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Вранці 14 жовтня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті запровадили аварійні відключення світла через масовану атаку РФ. Графіки перестали діяти у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району.

Зокрема, раніше в. о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповідав Фокусу, чи будуть у столиці погодинні відключення води.