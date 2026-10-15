Украинцы в Германии могут изменить свой статус: чем отличаются параграфы 24, 25 и 25b
Украинцы в Германии активно ищут альтернативы временной защите, пытаясь сменить свой правовой статус на постоянный. Немецкое законодательство предусматривает три различных положения для легального проживания — 24, 25 и 25b, однако условия их получения кардинально различаются. Совместно с миграционным юристом Фокус выяснил, можно ли автоматически сменить гуманитарное убежище на статус "постоянной интеграции", кто имеет на это право и какие проблемы таит в себе каждый из этих пунктов.
Для законного пребывания украинцев в Германии существуют различные правовые основания, в частности, временная защита, гуманитарный вид на жительство и вид на жительство на основании устойчивой интеграции. Украинским гражданам, которые рассматривают возможность изменения своего статуса, важно понимать разницу между параграфами 24, 25 и 25b закона Германии о пребывании иностранцев (Aufenthaltsgesetz). Ведь наличие одного статуса не означает автоматического права на получение другого.
О том, чем отличаются эти положения законодательства и кому может подойти каждый из предусмотренных ими механизмов, рассказал юрист Александр Федорцов.
Что предусматривает 24-й параграф в Германии для украинцев
Параграф 24 Закона Германии о пребывании иностранцев предусматривает предоставление временной защиты на основании соответствующего решения Совета Европейского Союза. Этот механизм создан, в частности, для украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны.
Важно различать пункты 24, 25 и 25b, поскольку они предусматривают различные основания для законного проживания в Германии. В частности, пункт 24 напрямую связан с механизмом временной защиты. Поэтому он представляет собой отдельное правовое основание для легального пребывания в стране, которое существенно отличается от гуманитарных оснований для выдачи вида на жительство или возможности легализации посредством устойчивой интеграции в немецкое общество.
Таким образом, это является отдельным правовым основанием для легального пребывания в Германии, которое отличается от гуманитарных оснований для выдачи вида на жительство или возможности легализации на основании устойчивой интеграции.
Альтернативные гуманитарные основания: в чём суть нормы 25
Параграф 25 охватывает различные основания для выдачи вида на жительство по гуманитарным причинам. Как пояснил Александр Федорцов, в частности, речь идет о признании права на убежище, предоставлении статуса беженца или субсидиарной защиты, а также об установлении запрета на депортацию.
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Параграфы 24 и 25 отличаются правовыми основаниями пребывания в стране. Первый регулирует временную защиту, а второй охватывает гуманитарные обстоятельства, определенные законодательством.
В то же время сам факт пребывания в Германии под временной защитой не означает, что человек автоматически имеет право на вид на жительство в соответствии с параграфом 25. Для этого необходимо соответствовать требованиям конкретной нормы закона.
Свидетельство в соответствии с пунктом 25b: что означает "постоянная интеграция"
Параграф 25b закона Германии о пребывании иностранцев регулирует выдачу вида на жительство в связи с устойчивой интеграцией в немецкое общество.
Как правило, данная норма разработана в первую очередь для лиц с так называемым статусом отсрочки депортации (Duldung). Для украинцев, имеющих временную защиту (параграф 24), прямой и автоматический переход на параграф 25b, как правило, невозможен. Чтобы претендовать на это разрешение, мигрант должен будет соответствовать строгим требованиям длительного проживания, владеть языком на уровне А2, иметь собственный доход и пройти сложную процедуру смены правового статуса через миграционную службу (Ausländerbehörde).
В отличие от временной защиты, предусмотренной пунктом 24, этот механизм связан с устойчивой интеграцией человека в немецкое общество. Однако воспользоваться им могут не все иностранцы, проживающие в стране.
Получение разрешения зависит от соответствия конкретным законодательным требованиям
"Украинцам, рассматривающим пункт 25b в качестве варианта долгосрочного проживания в Германии, необходимо прежде всего выяснить, соответствует ли их действующий правовой статус требованиям этой нормы", — советует Александр Федорцов.
Можно ли автоматически заменить пункт 24 на пункт 25 или 25b?
Получение вида на жительство в соответствии с пунктами 25 или 25b не является автоматической альтернативой временной защите по пункту 24. Как отмечает юрист по миграционным вопросам, основания для проживания в соответствии с этими положениями определяются отдельными нормами немецкого законодательства.
"Для перехода на другой правовой статус необходимо соответствовать конкретным законодательным требованиям. Самого факта пребывания в Германии под временной защитой недостаточно, чтобы автоматически получить вид на жительство в соответствии с параграфами 25 или 25b", — говорит он.
А при выборе другого основания для проживания он обращает внимание на три механизма, которые следует различать:
- временная защита в соответствии с пунктом 24;
- гуманитарные основания в соответствии с пунктом 25;
- постоянная интеграция в соответствии с пунктом 25b.
"У каждого из них свои условия, поэтому возможность изменения статуса необходимо оценивать с учетом конкретных обстоятельств человека", — добавляет юрист.Важно
Напомним, как уже сообщал Фокус, украинцы, которые из-за войны выехали за границу, получили временную защиту и нашли работу или открыли собственное дело, должны платить налоги в Украине, если именно здесь остается их "центр жизненных интересов".
Кроме того, ранее сообщалось, что беженцам из Украины перестают выплачивать пособия, если они отказываются устраиваться на работу.