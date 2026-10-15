Українці у Німеччині можуть змінити статус: чим відрізняються параграфи 24, 25 і 25b

Українці в Німеччині активно шукають альтернативи тимчасовому захисту у спробі змінити свій юридичний статус на постійний. Німецьке законодавство пропонує три різні параграфи для легального проживання — 24, 25 та 25b, проте умови їхнього отримання кардинально відрізняються. Разом із міграційним юристом Фокус з'ясував, чи можна автоматично змінити гуманітарний притулок на статус "сталої інтеграції", хто має на це право та які проблеми приховує кожен із параграфів.

Для законного перебування українців у Німеччині є різні правові підстави, зокрема, тимчасовий захист, гуманітарна посвідка та дозвіл на проживання через сталу інтеграцію. Українським громадянам, які розглядають можливість зміни свого статусу, важливо розуміти різницю між параграфами 24, 25 і 25b закону Німеччини про перебування іноземців (Aufenthaltsgesetz). Адже наявність одного статусу не означає автоматичного права отримати інший.

Про те, чим відрізняються ці положення законодавства та кому може підійти кожен із передбачених ними механізмів, розповів юрист Олександр Федорцов.

Що передбачає 24 параграф у Німеччині для українців

Параграф 24 Закону Німеччини про перебування іноземців передбачає надання тимчасового захисту на підставі відповідного рішення Ради Європейського Союзу. Цей механізм створено, зокрема, для українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну.

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Олександр Федорцов , старший юрист практики міжнародної міграції юридичної компанії "Приходько та партнери"

Важливо розрізняти параграфи 24, 25 та 25b, оскільки вони передбачають різні підстави для легального проживання в Німеччині. Зокрема, 24 параграф безпосередньо пов'язаний із механізмом тимчасового захисту. Тож він є окремою правовою підставою для легального перебування в країні, яка суттєво відрізняється від гуманітарних підстав для надання посвідки або можливості легалізації через сталу інтеграцію в німецьке суспільство.

Тож він є окремою правовою підставою для легального перебування в Німеччині, що відрізняється від гуманітарних підстав для надання посвідки або можливості легалізації через сталу інтеграцію.

Альтернативні гуманітарні підстави: у чому суть норми 25

Параграф 25 охоплює різні підстави для надання посвідки на проживання з гуманітарних причин. Як пояснив Олександр Федорцов, зокрема, йдеться про визнання права на притулок, надання статусу біженця або субсидіарного захисту, а також встановлення заборони на депортацію.

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Відрізняються параграфи 24 і 25 правовими підставами перебування в країні. Перший регулює тимчасовий захист, а другий охоплює визначені законодавством гуманітарні обставини.

Водночас сам факт перебування в Німеччині під тимчасовим захистом не означає, що людина автоматично має право на посвідку за параграфом 25. Для цього необхідно відповідати вимогам конкретної норми закону.

Посвідка за 25b параграфом: що означає стала інтеграція

Параграф 25b закону Німеччини про перебування іноземців регулює надання посвідки на проживання у зв'язку зі сталою інтеграцією в німецьке суспільство.

За загальним правилом, ця норма розроблена передусім для осіб із так званим статусом відстрочки депортації (Duldung). Для українців із тимчасовим захистом (параграф 24) прямий і автоматичний перехід на параграф 25b зазвичай є неможливим. Щоб претендувати на цей дозвіл, мігранту доведеться відповідати жорстким умовам тривалого проживання, знання мови на рівні А2, наявності самостійного доходу та пройти складну процедуру зміни юридичного статусу через міграційну службу (Ausländerbehörde).

На відміну від тимчасового захисту за параграфом 24, цей механізм пов'язаний зі сталою інтеграцією людини в німецьке суспільство. Проте скористатися ним можуть не всі іноземці, які проживають у країні.

Отримання посвідки залежить від відповідності конкретним законодавчим умовам

"Українцям, які розглядають параграф 25b як варіант довгострокового проживання в Німеччині, потрібно насамперед з'ясувати, чи відповідає їхній чинний правовий статус вимогам цієї норми", — радить Олександр Федорцов.

Чи можна змінити 24 параграф на 25 або 25b автоматично

Отримання посвідки за параграфами 25 чи 25b не є автоматичною альтернативою тимчасовому захисту за 24-м. Як наголошує міграційний юрист, підстави для проживання за цими положеннями визначаються окремими нормами німецького законодавства.

"Для переходу на інший правовий статус необхідно відповідати конкретним законодавчим вимогам. Самого факту перебування в Німеччині під тимчасовим захистом недостатньо, щоб автоматично отримати посвідку за параграфами 25 або 25b", — каже він.

А перед вибором іншої підстави для проживання він акцентує на трьої механізмах, які варто розрізняти:

тимчасовий захист за параграфом 24;

гуманітарні підстави за 25-м параграфом;

сталу інтеграцію за параграфом 25b.

"Кожен із них має власні умови, тому можливість зміни статусу необхідно оцінювати відповідно до конкретних обставин людини", — додає юрист.

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Нагадаємо, як Фокус уже повідомляв, українці, які через війну виїхали за кордон та отримали тимчасовий захист і знайшли роботу або відкрили власну справу, мають сплачувати податки в Україні, якщо саме тут залишається їхній “центр життєвих інтересів”.

Також раніше йшлося про те, що біженцям з України припиняють надавати виплати, якщо вони відмовляються від працевлаштування.