Українців у Польщі дедалі частіше оформлюють як туристів, а не біженців: що змінилося на кордоні

На кордоні Польщі різко змінилася статистика українців.

Українців, які в’їжджають до Польщі, дедалі частіше класифікують як туристів, а не як людей, які прибувають через війну. Про цю тенденцію пише Gazeta Wyborczaіз посиланням на дані Гельсінської фундації з прав людини (HFPC).

За інформацією видання, зміни в статистиці реєстрації в’їздів українців стали особливо помітними з березня 2026 року, хоча певна тенденція спостерігалася ще двома місяцями раніше.

HFPC повідомила, що на окремих пунктах пропуску кількість українців, яких реєстрували з метою "евакуація/тимчасовий захист", різко скоротилася. Найпомітніше це видно на польсько-українському переході в Медиці.

Відео дня

У січні та лютому 2026 року там як біженців зареєстрували близько 9 тисяч людей. У наступні місяці показники були значно нижчими: у березні — 1814 осіб, у квітні — 82, у травні — 94, у червні — 359.

Важливо

Одна з країн ЄС виставить рахунок біженцям: доведеться повернути до 570 тисяч гривень

Подібну тенденцію, за даними HFPC, спостерігали також на пунктах пропуску в Корчовій, Грубешові та Дорогуську. Винятком називають пункт у Гребенному. При цьому офіційної статистики, яка б показувала, скільки саме українців змінили статус із "біженця" на "туриста", наразі немає.

Що відбувається після перетину кордону

Як пише Gazeta Wyborcza, українці можуть лише через кілька тижнів після приїзду до Польщі дізнатися, що їхній тимчасовий захист втратив чинність. За інформацією видання, прикордонні правила не зобов’язують співробітників Straż Graniczna повідомляти людині, як саме було класифіковано її в’їзд.

Окремо зазначається, що українець втрачає тимчасовий захист, якщо перебуває за межами Польщі понад 30 днів. Водночас, за даними публікації, навіть ті, хто повертається до Польщі раніше цього терміну, дедалі частіше можуть бути зареєстровані як туристи.

Важливо

Українці масово висміяли життя за кордоном: "Працюєш на 4 роботах і все одно бідний" (фото)

Представник однієї з організацій, якого цитує анонімно видання, пов’язав появу тенденції з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького, який наприкінці серпня 2025 року наклав вето на спеціальний закон про допомогу громадянам України.

Статус тимчасового захисту має практичне значення для українців, оскільки він дає можливість претендувати на відповідний захист, отримати PESEL UKR та користуватися пов’язаними з ним правами.

Важливо

10 млрд євро для України та політична напруга з Польщею: що стоїть за новими домовленостями

У Гельсінській фундації з прав людини зазначили, що українці, які вважають, що їх неправильно класифікували під час в’їзду, можуть оскаржити це рішення. Для цього необхідно звернутися до підрозділу Straż Graniczna, який реєстрував їхній в’їзд.

На подання такого звернення передбачено 30 днів. Такий самий термін встановлений для подання заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR.

Справою також займається Уповноважений з прав людини Польщі.

Нагадаємо, у Польщі попередили про можливу провокацію РФ вже найближчими часом. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик так прокоментував посилення польської армії, значні витрати на оборону та можливі сценарії розвитку подій у відносинах із Росією.