Украинцев в Польше все чаще оформляют как туристов, а не как беженцев: что изменилось на границе

На границе с Польшей резко изменилась статистика по украинцам.

Украинцев, въезжающих в Польшу, всё чаще классифицируют как туристов, а не как людей, прибывающих из-за войны. Об этой тенденции пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные Хельсинкского фонда по правам человека (HFPC).

По данным издания, изменения в статистике регистрации въездов украинцев стали особенно заметны с марта 2026 года, хотя определённая тенденция наблюдалась ещё двумя месяцами ранее.

HFPC сообщила, что на отдельных пунктах пропуска количество украинцев, которых регистрировали с целью "эвакуации/временной защиты", резко сократилось. Наиболее заметно это на польско-украинском пограничном переходе в Медице.

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В январе и феврале 2026 года там в качестве беженцев зарегистрировали около 9 тысяч человек. В последующие месяцы показатели были значительно ниже: в марте — 1814 человек, в апреле — 82, в мае — 94, в июне — 359.

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По данным HFPC, аналогичная тенденция наблюдалась также на пунктах пропуска в Корчове, Грубешове и Дорогуске. Исключением называют пункт в Гребенном. При этом официальной статистики, которая бы показывала, сколько именно украинцев сменили статус с "беженца" на "туриста", пока нет.

Что происходит после пересечения границы

Как пишет Gazeta Wyborcza, украинцы могут узнать о том, что их временная защита утратила силу, лишь через несколько недель после прибытия в Польшу. По информации издания, пограничные правила не обязывают сотрудников Straż Graniczna сообщать человеку, как именно был классифицирован его въезд.

Отдельно отмечается, что украинец теряет право на временную защиту, если находится за пределами Польши более 30 дней. В то же время, согласно данным публикации, даже те, кто возвращается в Польшу раньше этого срока, всё чаще могут быть зарегистрированы как туристы.

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Представитель одной из организаций, которого издание цитирует анонимно, связал появление этой тенденции с решением президента Польши Кароля Навроцкого, который в конце августа 2025 года наложил вето на специальный закон о помощи гражданам Украины.

Статус временной защиты имеет практическое значение для украинцев, поскольку он дает возможность претендовать на соответствующую защиту, получить PESEL UKR и пользоваться связанными с ним правами.

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В Хельсинкском фонде по правам человека отметили, что украинцы, считающие, что их неправильно классифицировали при въезде, могут обжаловать это решение. Для этого необходимо обратиться в подразделение Straż Graniczna, которое регистрировало их въезд.

На подачу такого обращения отводится 30 дней. Такой же срок установлен для подачи заявления на получение номера PESEL со статусом UKR.

Этим делом также занимается Уполномоченный по правам человека Польши.

Напомним, что в Польше предупредили о возможной провокации со стороны РФ уже в ближайшее время. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик так прокомментировал укрепление польской армии, значительные расходы на оборону и возможные сценарии развития событий в отношениях с Россией.