Банки ЕС вводят новые правила: украинцам следует подготовиться

Гражданам Украины, которые живут, работают или учатся в ЕС, следует проверить актуальность своих данных в финансовых учреждениях и быть готовыми при необходимости подтвердить происхождение средств, предупреждает юрист Дина Дрижакова.

Украинцам за рубежом, а именно в Европе, не запретят открывать счета или пользоваться банковскими услугами. Новые правила банков касаются унификации процедур финансового контроля во всех 27 странах ЕС. Об этом Фокусу рассказала юрист Дина Дрижакова в ответ на вопрос об изменениях в правилах проверки клиентов европейских банков.

Она пояснила, что с 10 июля 2027 года в Европейском Союзе начнет действовать новый регламент, который унифицирует правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банки получат единые требования к проверке клиентов, в частности в отношении их гражданства и соответствия санкционным ограничениям.

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Новые правила и изменения для клиентов банков ЕС

Новые требования предусмотрены Регламентом ЕС 2024/1624. Он устанавливает единые правила по предотвращению отмывания средств и финансирования терроризма, которые должны применяться финансовыми учреждениями в странах Евросоюза.

Дина Дрыжакова , адвокат, руководитель юридической компании "Прима Лидер Групп"

Речь идет о стандартизации проверок и повышении качества информации, которую банки должны собирать и обновлять.

Одним из нововведений является обязательный сбор информации о гражданстве клиента. Банки также будут проверять, подпадают ли клиенты и, в соответствующих случаях, связанные с ними лица под целевые финансовые санкции.

По словам Дины Дрижаковой, эти требования не следует рассматривать как введение отдельных ограничений для украинцев. Финансовые учреждения должны усовершенствовать процедуры проверки клиентов и обеспечить актуальность информации о них.

Какие данные будут проверять банки

Прежде всего, финансовые учреждения должны установить личность клиента. Для этого они будут собирать предусмотренные законодательством сведения, в частности имя и фамилию, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания и другие необходимые идентификационные данные.

Если у человека есть украинское и другое гражданство, ему следует указывать оба, когда банк запрашивает соответствующую информацию.

Еще одно направление проверок — санкционный контроль. Банк будет выяснять, распространяются ли целевые финансовые санкции на клиента или его конечного бенефициарного владельца. Если речь идет о компании, проверка может касаться также ее владельцев и лиц, осуществляющих контроль над ней.

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Банки также будут и впредь анализировать характер операций клиентов и их соответствие заявленным доходам и целям использования счета.

Если операции покажутся необычными или банк сочтет риск повышенным, он может запросить дополнительные документы. Например, подтверждение зарплаты, дохода от предпринимательской деятельности, продажи недвижимости, получения наследства или перевода средств от родственников.

Объем проверки будет зависеть от степени риска конкретных финансовых отношений и операций.

Могут ли заблокировать счет украинцу из-за гражданства?

"Само по себе украинское гражданство не означает, что банковский счет заблокируют или откажут в его открытии", — поясняет юрист.

Основания для ограничений могут возникнуть, если банк обнаружит совпадение с санкционными списками, обоснованные подозрения в отношении операций или не сможет провести обязательную проверку клиента.

Регламент предусматривает, что если финансовая организация не может выполнить необходимые меры проверки, она должна воздержаться от установления деловых отношений или проведения соответствующих операций. В определенных случаях банк также должен прекратить такие отношения и рассмотреть вопрос об уведомлении финансовой разведки. Однако это не означает, что счет каждого клиента будет автоматически закрыт из-за непредставления документа сразу после запроса. Действия банка будут зависеть от обстоятельств, характера риска и применимых правил.

Что следует сделать украинцам, у которых есть счета в ЕС

Чтобы избежать лишних сложностей при банковских проверках, стоит заранее позаботиться о соблюдении 5 важных правил.

Проверьте документы. Убедитесь, что у банка есть актуальные паспортные данные, адрес проживания и контактная информация. Сообщайте об изменениях. Если изменились документы или гражданство, предоставьте банку достоверную информацию, когда этого требуют правила или запрос учреждения. Храните подтверждения движения средств. Это могут быть справки о доходах, трудовые договоры, налоговые декларации, документы о продаже имущества или наследстве. Не игнорируйте запросы банка. Если вы не можете своевременно предоставить необходимый документ, сообщите об этом в письменной форме и уточните, какие альтернативные подтверждения принимаются. Передавайте документы безопасно. Используйте официальное приложение, защищенный личный кабинет или отделение банка, а не подозрительные ссылки из электронных писем или сообщений.

Нужно ли открывать новый счет до июля 2027 года

"Нет. Сам факт введения нового регламента не является основанием для поспешного закрытия действующего счета или открытия другого", — комментирует адвокат.

По ее словам, европейские банки уже проводят проверки клиентов в соответствии с действующими правилами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Новый регламент призван унифицировать эти требования и установить общие стандарты для стран ЕС. А обновление данных клиентов будет происходить в соответствии с требованиями законодательства и оценкой рисков. Если банк попросит предоставить дополнительную информацию, стоит уточнить, какие именно документы требуются, в какой срок их необходимо подать и какие альтернативы он принимает.

"Если счет был ограничен или закрыт, клиент может обратиться в банк за разъяснениями в рамках действующих правил и выяснить, какие процедуры обжалования доступны в конкретной ситуации", — говорит Дина Дрижакова и подчеркивает, что украинцам, пользующимся банковскими услугами в ЕС, следует поддерживать данные в актуальном состоянии, предоставлять достоверную информацию и быть готовыми по обоснованному запросу подтвердить происхождение средств.

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"Новые правила ужесточают стандарты финансового контроля, но не устанавливают автоматических ограничений для всех граждан Украины", — поясняет эксперт.

Напомним, в Украине меняются правила ради миллиардов от ЕС и МВФ. В частности , вводится НДС на посылки из-за рубежа. И это только начало. Фокус уже рассказывал, что изменится для украинцев, и объяснял процесс принятия реформ.