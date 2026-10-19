Банки ЄС запроваджують нові правила: українцям приготуватися

Громадянам України, які живуть, працюють або навчаються в ЄС, варто перевірити актуальність своїх даних у фінустановах і бути готовими за потреби підтвердити походження коштів, попереджає юристка Діна Дрижакова.

Українцям за кордоном, а саме в Європі, не заборонять відкривати рахунки або користуватися банківськими послугами. Нові правила банків стосуються уніфікації процедур фінансового контролю в усіх 27 країнах ЄС. Про це Фокусу розповіла юристка Діна Дрижакова у відповідь на запитання про зміни до правил перевірки клієнтів європейських банків.

Вона пояснила, що від 10 липня 2027 року в Європейському Союзі почне застосовуватися новий регламент, який уніфікує правила боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Банки отримають спільні вимоги до перевірки клієнтів, зокрема щодо їхнього громадянства та відповідності санкційним обмеженням.

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Нові правила і зміни для клієнтів банків ЄС

Нові вимоги передбачені Регламентом ЄС 2024/1624. Він встановлює єдині правила запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, які мають застосовувати фінансові установи в країнах Євросоюзу.

Діна Дрижакова , адвокатка, керівниця юридичної компанії "Прима Лідер Груп"

Йдеться про стандартизацію перевірок і підвищення якості інформації, яку банки мають збирати та актуалізувати.

Одним із нововведень є обов'язковий збір інформації про громадянство клієнта. Банки також перевірятимуть, чи підпадають клієнти та, у відповідних випадках, пов'язані з ними особи під цільові фінансові санкції.

За словами Діни Дрижакової, ці вимоги не варто трактувати як запровадження окремих обмежень для українців. Фінансові установи мають удосконалити перевірки клієнтів і забезпечити актуальність інформації про них.

Які дані перевірятимуть банки

Насамперед фінансові установи мають ідентифікувати клієнта. Для цього вони збиратимуть передбачені законодавством відомості, зокрема ім'я та прізвище, дату й місце народження, громадянство, адресу проживання та інші необхідні ідентифікаційні дані.

Якщо людина має українське та інше громадянство, їй варто повідомляти про обидва, коли банк запитує відповідну інформацію.

Ще один напрям перевірок — санкційний контроль. Банк з'ясовуватиме, чи поширюються цільові фінансові санкції на клієнта або його кінцевого бенефіціарного власника. Якщо йдеться про компанію, перевірка може стосуватися також її власників і осіб, які здійснюють контроль над нею.

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Банки також продовжать оцінювати характер операцій клієнтів і їхню відповідність заявленим доходам та меті використання рахунку.

Якщо операції видаватимуться незвичними або банк оцінить ризик як підвищений, він може попросити додаткові документи. Наприклад, підтвердження зарплати, підприємницького доходу, продажу нерухомості, отримання спадщини або переказу коштів від родичів.

Обсяг перевірки залежатиме від ризику конкретних фінансових відносин та операцій.

Чи можуть заблокувати рахунок українцю через громадянство

"Саме по собі українське громадянство не означає, що банківський рахунок заблокують або відмовлять у його відкритті", — пояснює юристка.

Підстави для обмежень можуть виникнути, якщо банк виявить збіг із санкційними списками, обґрунтовані підозри щодо операцій або не зможе провести обов'язкову перевірку клієнта.

Регламент передбачає, що якщо фінансова установа не може виконати необхідні заходи перевірки, вона має утриматися від встановлення ділових відносин або проведення відповідних операцій. У визначених випадках банк також повинен припинити такі відносини та розглянути питання про повідомлення фінансової розвідки. Проте це не значить що рахунок кожного клієнта автоматично закриють через ненадання документа одразу після запиту. Дії банку залежатимуть від обставин, характеру ризику та застосовних правил.

Що варто зробити українцям, які мають рахунки в ЄС

Щоб уникнути зайвих труднощів під час банківських перевірок, варто заздалегідь подбати про 5 важливих правил.

Перевірте документи. Переконайтеся, що банк має актуальні паспортні дані, адресу проживання та контактну інформацію. Повідомляйте про зміни. Якщо змінилися документи або громадянство, надайте банку достовірну інформацію, коли цього вимагають правила чи запит установи. Зберігайте підтвердження обігу коштів. Це можуть бути довідки про доходи, трудові договори, податкові декларації, документи про продаж майна або спадщину. Не ігноруйте запити банку. Якщо ви не можете вчасно надати потрібний документ, повідомте про це письмово та уточніть, які альтернативні підтвердження приймаються. Передавайте документи безпечно. Використовуйте офіційний застосунок, захищений кабінет або відділення банку, а не підозрілі посилання з електронних листів чи повідомлень.

Чи потрібно відкривати новий рахунок до липня 2027 року

"Ні. Сам факт запровадження нового регламенту не є підставою поспішно закривати чинний рахунок або відкривати інший", — коментує адвокатка.

Європейські банки, за її словами, вже проводять перевірки клієнтів відповідно до чинних правил протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Новий регламент має уніфікувати ці вимоги та встановити спільні стандарти для країн ЄС. А оновлення клієнтських даних відбуватиметься відповідно до вимог законодавства та оцінки ризиків. Якщо банк попросить надати додаткову інформацію, варто уточнити, які саме документи потрібні, у який строк їх необхідно подати та які альтернативи він приймає.

"Якщо рахунок обмежили або закрили, клієнт може звернутися до банку по пояснення в межах застосовних правил і з'ясувати, які процедури оскарження доступні в конкретній ситуації", — каже Діна Дрижакова і акцентує, що для українців, які користуються банківськими послугами в ЄС, слід підтримувати дані в актуальному стані, надавати достовірну інформацію та бути готовими за обґрунтованого запиту підтвердити походження коштів.

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"Нові правила посилюють стандарти фінансового контролю, але не встановлюють автоматичних обмежень для всіх громадян України", — пояснює експертка.

Нагадаємо, в Україні змінюються правила заради мільярдів від ЄС та МВФ. Зокрема, запроваджують ПДВ на посилки з-за кордону. І це лише початок. Фокус вже розповідав, що зміниться для українців і пояснював процес ухвалення реформ.