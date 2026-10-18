Уряд виставляє на продаж два українські банки: що буде з державними грошима

Сенс Банк, націоналізований 2023 року, готують до продажу разом з Укргазбанком. Раніше уряд заявляв, що кошти від продажу Сенс Банку спрямують на потреби Сил оборони.

Кабінет Міністрів України утворив комісію, яка займатиметься продажем державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку. Вона визначатиме умови конкурсів, допускатиме учасників до торгів і погоджуватиме стартову ціну продажу. До роботи комісії зможуть долучатися представники міжнародних фінансових організацій та інституцій Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, Міністерство фінансів уже обрало радників для обох банків. Вони допомагатимуть підготувати продаж, а комісія ухвалюватиме відповідні рішення та подаватиме їх на затвердження уряду.

Зокрема, комісія визначатиме порядок проведення конкурсів, вирішуватиме, яких учасників допустити до торгів, погоджуватиме початкову ціну з урахуванням рекомендацій радника, а також визначатиме переможців і ціну продажу державних пакетів акцій.

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"Завдання — створити належні умови для прозорого та конкурентного продажу державних пакетів акцій обох банків", — зазначив Корецький.

Навіщо уряд продає Сенс Банк та Укргазбанк

Підготовка до приватизації двох державних банків відбувається на тлі планів уряду змінити структуру державного банківського сектору. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Кабмін планує у 2027 році розпочати процедуру продажу Сенс Банку та Укргазбанку. Підготовка до можливої приватизації цих фінустанов розпочалася ще навесні 2024 року.

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Водночас щодо Сенс Банку уряд озвучив і конкретну мету продажу — спрямувати отримані кошти на потреби Сил оборони України.

"Буде дуже символічно, коли кошти з продажу націоналізованих російських активів, такі як "Сенс Банк", підуть на підтримку Сил оборони та забезпечення їхніх потреб", — заявляв Корецький.

За його словами, Міністерство фінансів має активізувати процес продажу банку, а залучення міжнародного інвестиційного радника повинно допомогти зробити конкурс прозорим і конкурентним. Паралельно Мінфін разом із Національним банком мають вирішити накопичені проблеми фінустанови та забезпечити належне корпоративне управління.

Що відомо про Сенс Банк

Україна отримала Сенс Банк у державну власність у липні 2023 року внаслідок націоналізації колишнього Альфа-Банку. Як пояснювали в Національному банку, рішення було пов’язане із санкціями проти колишніх власників, які не могли забезпечувати необхідний рівень капіталу, а також із ризиками для фінансової стабільності та інтересів вкладників.

За даними НБУ, з 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року регулятивний капітал Сенс Банку скоротився на 50%, тоді як в інших системно важливих банків він зріс на 29%. Після націоналізації регулятор здійснював посилений нагляд за фінустановою.

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У серпні 2026 року банк також опинився в центрі уваги через розслідування НАБУ та САП у межах спецоперації "Форест Гамп". Правоохоронці проводили слідчі дії, зокрема в офісі наглядової ради банку. Серед епізодів, які перевіряє слідство, — рух коштів, пов’язаних із внесенням застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, щонайменше 87,86 млн грн грошового потоку до застави були пов’язані з рахунками в Сенс Банку. Слідство також перевіряє можливий обхід фінансового моніторингу. Водночас ці обставини є предметом розслідування і самі по собі не свідчать про доведення вини конкретних осіб.

Що відбувається з державними банками

За даними дослідження Фокусу "Топ 25 надійних банків України — рейтинг 2026", на 1 січня 2026 року в Україні налічувалося 60 платоспроможних банків, сім із яких були державними. Вони контролювали понад половину активів банківського ринку.

Загалом банківський сектор продемонстрував значні фінансові результати: за підсумками 2025 року українські банки отримали 126,8 млрд грн чистого прибутку — на 39,4% більше, ніж 2024 року. Активи платоспроможних банків на початок 2026 року становили 4,2 трлн грн, збільшившись за рік на 11%.

Укргазбанк, зі свого боку, увійшов до переліку 12 фінустанов, які пройшли стрес-тестування НБУ за підсумками 2025 року без встановлення підвищених вимог до достатності капіталу.

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Створення урядової комісії є наступним етапом підготовки до продажу державних пакетів акцій обох банків. Вона має організувати конкурсні процедури, визначити умови участі та забезпечити погодження ціни продажу з подальшим затвердженням рішень Кабінетом Міністрів.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Укргазбанк відстояв свою позицію проти "Євроенерготрейду".

Суд не змінив рішення першої інстанції про відмову в затвердженні плану превентивної реструктуризації ТОВ "Євроенерготрейд". Справу розглядали в межах спору щодо зобов’язань компанії перед кредиторами, зокрема Укргазбанком.