Правительство выставляет на продажу два украинских банка: что станет с государственными деньгами

Банк "Сенс", национализированный в 2023 году, готовят к продаже вместе с "Укргазбанком". Ранее правительство заявляло, что средства от продажи банка "Сенс" будут направлены на нужды Сил обороны.

Кабинет Министров Украины создал комиссию, которая будет заниматься продажей государственных пакетов акций "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Она будет определять условия конкурсов, допускать участников к торгам и согласовывать стартовую цену продажи. К работе комиссии смогут присоединиться представители международных финансовых организаций и институтов Европейского Союза. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий; Министерство финансов уже выбрало консультантов для обоих банков. Они будут помогать подготовить продажу, а комиссия будет принимать соответствующие решения и представлять их на утверждение правительства.

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В частности, комиссия будет определять порядок проведения конкурсов, решать, каких участников допустить к торгам, согласовывать начальную цену с учетом рекомендаций советника, а также определять победителей и цену продажи государственных пакетов акций.

"Задача — создать надлежащие условия для прозрачной и конкурентной продажи государственных пакетов акций обоих банков", — отметил Корецкий.

Зачем правительство продает "Сенс Банк" и "Укргазбанк"?

Подготовка к приватизации двух государственных банков проходит на фоне планов правительства по изменению структуры государственного банковского сектора. По информации народного депутата Ярослава Железняка, Кабмин планирует в 2027 году начать процедуру продажи "Сенс Банка" и "Укргазбанка". Подготовка к возможной приватизации этих финансовых учреждений началась еще весной 2024 года.

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В то же время в отношении "Сенс Банка" правительство озвучило и конкретную цель продажи — направить полученные средства на нужды Сил обороны Украины.

"Будет очень символично, если средства от продажи национализированных российских активов, таких как "Сенс Банк", пойдут на поддержку Сил обороны и обеспечение их нужд", — заявил Корецкий.

По его словам, Министерство финансов должно активизировать процесс продажи банка, а привлечение международного инвестиционного консультанта должно помочь сделать конкурс прозрачным и конкурентным. Параллельно Минфин совместно с Национальным банком должен решить накопившиеся проблемы финансового учреждения и обеспечить надлежащее корпоративное управление.

Что известно о "Сенс Банк"

Украина перевела "Сенс Банк" в государственную собственность в июле 2023 года в результате национализации бывшего "Альфа-Банка". Как поясняли в Национальном банке, решение было связано с санкциями против бывших владельцев, которые не могли обеспечить необходимый уровень капитала, а также с рисками для финансовой стабильности и интересов вкладчиков.

По данным НБУ, с 1 марта 2022 года по 1 июля 2023 года регулятивный капитал "Сенс Банка" сократился на 50%, тогда как у других системно значимых банков он вырос на 29%. После национализации регулятор осуществлял усиленный надзор за финансовым учреждением.

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В августе 2026 года банк также оказался в центре внимания из-за расследования НАБУ и САП в рамках спецоперации "Форест Гамп". Правоохранительные органы проводили следственные действия, в частности в офисе наблюдательного совета банка. Среди эпизодов, которые проверяет следствие, — движение средств, связанных с внесением залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, по меньшей мере 87,86 млн грн денежного потока, связанного с залогом, проходили через счета в "Сенс Банке". Следствие также проверяет возможный обход финансового мониторинга. В то же время эти обстоятельства являются предметом расследования и сами по себе не свидетельствуют о доказанной вине конкретных лиц.

Что происходит с государственными банками

Согласно данным исследования журнала "Фокус" " Топ-25 надежных банков Украины — рейтинг 2026", по состоянию на 1 января 2026 года в Украине насчитывалось 60 платежеспособных банков, семь из которых были государственными. Они контролировали более половины активов банковского рынка.

В целом банковский сектор продемонстрировал значительные финансовые результаты: по итогам 2025 года украинские банки получили 126,8 млрд грн чистой прибыли — на 39,4% больше, чем в 2024 году. Активы платежеспособных банков на начало 2026 года составили 4,2 трлн грн, увеличившись за год на 11%.

Укргазбанк, со своей стороны, вошел в список из 12 финансовых учреждений, прошедших стресс-тестирование НБУ по итогам 2025 года без установления повышенных требований к достаточности капитала.

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Создание правительственной комиссии является следующим этапом подготовки к продаже государственных пакетов акций обоих банков. Она должна организовать конкурсные процедуры, определить условия участия и обеспечить согласование цены продажи с последующим утверждением решений Кабинетом Министров.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укргазбанк" отстоял свою позицию в споре с "Евроэнерготрейдом".

Суд не изменил решение суда первой инстанции об отказе в утверждении плана превентивной реструктуризации ООО "Евроэнерготрейд". Дело рассматривалось в рамках спора об обязательствах компании перед кредиторами, в частности перед "Укргазбанком".