Штраф до 59 500 грн за военный учет: почему работодатели не могут завершить сверку через "Дию"

Работодатели должны сверить данные военного учета с ТЦК до 1 декабря, но не всем удается завершить эту процедуру через приложение "Дия". Фокус нашел альтернативный вариант.

Работодатели в Украине должны ежегодно сверять данные о воинском учете работников с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого в августе 2026 года была запущена электронная процедура через портал "Дия". Однако на практике возникают проблемы. В частности, часть необходимых сведений отсутствует в сформированных файлах, а завершить процедуру мешают технические ошибки.

В то же время требования к ведению воинского учета остаются в силе, а за их нарушение должностным лицам грозят штрафы от 34 000 до 59 500 грн. Если электронная сверка не удается завершить, работодатели могут воспользоваться бумажной процедурой, предусмотренной законодательством.

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Фокус поинтересовался у юриста Марины Суткович о проблемах с электронной сверкой данных и возможных действиях работодателей.

Как работает сверка данных военного учета через приложение "Дия"

13 августа 2026 года Министерство обороны Украины сообщило о запуске электронной сверки данных военного учета работников через портал "Дия". Услуга позволяет получить сведения из реестра военнообязанных "Оберег", проверить их, при необходимости исправить ошибки и зафиксировать актуальные данные.

Марина Суткович , адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения "Компетенс"

Для этого работодателю необходимо открыть на портале "Дия" раздел "Бизнес", перейти к услугам по бронированию и выбрать "Получение сведений о персональном учете из Реестра военнообязанных". После подписания заявления квалифицированной электронной подписью (КЭП) можно получить файл с данными сотрудников.

Однако название раздела может вводить в заблуждение, предупреждает эксперт. Ежегодное ведение воинского учета касается не только предприятий, имеющих право бронировать работников.

Более того, важно не перепутать эту услугу с другой. Речь идет о "Сведениях о работниках из Реестра военнообязанных", которые предназначены для бронирования и содержат другой набор данных.

Какие проблемы возникают при сверке

По словам Марины Суткович, в ходе практического тестирования процедуры выявили несколько проблем.

Во-первых, в сформированном файле содержались персональные данные сотрудников, сведения о воинском учете, воинском звании, воинско-учетной специальности, ТЦК, бронировании и отсрочках. Однако не отобразились должность работника и реквизиты приказа о приеме на работу, хотя эти данные предусмотрены пунктом 4 приложения 28-1 к Порядку № 1487.

В связи с этим работодатель не может в полной мере проверить все сведения, которые необходимо сверить со своими учетными документами.

Во-вторых, в перечень вошли все работники, в том числе те, кто не состоит на воинском учете, и женщины со статусом "не состоит на учете". При этом процедура сверки касается военнообязанных работников.

В-третьих, если в данных обнаружены ошибки, их можно попытаться исправить с помощью отдельной услуги — "Актуализация сведений персонального учета работников". Она позволяет добавить работника, скорректировать информацию или удалить некорректную запись о трудоустройстве.

Однако возникает замкнутый круг: если часть сведений отсутствует в исходном файле, работодатель не может проверить их правильность и понять, требуется ли обновление.

Почему не удается завершить процедуру

Отдельная проблема возникает на заключительном этапе, а именно при фиксации данных личного учета.

Как пояснила Марина Суткович, 9 октября работодатель подал заявление и получил файл Excel со сведениями. Однако это не означало завершения сверки: в кабинете появилось предложение продолжить фиксацию.

После перехода к следующему этапу система выдала сообщение о том, что информация о юридическом лице или его обособленном подразделении в Едином государственном реестре (ЕГР) не найдена. Также появилось сообщение о временной недоступности услуги в связи с обновлением реестра. На странице портала правильно отображались наименование юридического лица, его код ЕГРПОУ и местонахождение.

По словам адвоката, по состоянию на 16 и 19 октября завершить процедуру так и не удалось.

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Пункты 13 и 16 приложения 28-1 к Порядку № 1487 предусматривают, что подтверждением завершения соответствующего цикла сверки должны служить подписанное уведомление и фиксация сведений. Поэтому простого получения файла из реестра может оказаться недостаточно.

На эту проблему обратила внимание и кадровая платформа Kadroland. В материале от 13 октября 2026 года речь шла, в частности, об отражении в списках уволенных работников и лиц, не подлежащих воинскому учету, проблемах с удалением некорректных записей и невозможности завершить процедуру.

Какие штрафы грозят работодателям

Технические проблемы с порталом не отменяют установленных законодательством обязанностей работодателей в отношении воинского учета.

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает для должностных лиц штрафы в размере от 34 000 до 59 500 грн в соответствующих случаях.

Таким образом, работодатель оказывается в сложной ситуации: он должен выполнить требования законодательства, но не всегда может завершить электронную процедуру из-за технических ограничений.

В то же время сам факт технической ошибки не означает автоматического наложения штрафа. Вопрос ответственности зависит от конкретных обстоятельств и установленного нарушения.

Что делать, если "Дия" не позволяет завершить сверку

Если электронная процедура недоступна или её невозможно завершить, законодательство предусматривает альтернативный вариант.

Согласно пункту 14 приложения 28-1 к Порядку № 1487, при отсутствии технической возможности сверка проводится в соответствии с процедурой, определенной пунктом 46 настоящего Порядка.

Алгоритм состоит из нескольких этапов.

Свернуть данные с ТЦК по месту военного учета работников в других административно-территориальных единицах. Сроки согласовываются с соответствующими центрами комплектования, но сверку необходимо завершить не позднее 1 декабря текущего года.

Провести сверку с ТЦК по месту нахождения предприятия. Это делается с учетом результатов предыдущего этапа, в соответствии с утвержденным графиком или в согласованные сроки, если предприятие не было включено в график.

В то же время, как отмечает адвокат, на практике остается открытым вопрос об организации такого согласования. Порядок не уточняет, кто именно должен инициировать согласование сроков, как действовать в случае отсутствия ответа от ТЦК и что делать, если согласовать дату не удается. Поэтому работодателям, столкнувшимся с техническими ошибками, следует не ограничиваться повторными попытками на портале, а выяснить возможность проведения сверки по альтернативной процедуре. Целесообразно также сохранять подтверждения поданных заявлений, уведомления об ошибках и обращения в соответствующие органы.

Успеют ли работодатели провести сверку до 1 декабря

Главный вопрос, который возникает сейчас: удастся ли устранить технические проблемы до истечения установленного срока. Если электронная процедура не работает должным образом, работодателям приходится возвращаться к сверке с ТЦК, согласовывать сроки и организовывать обмен данными по стандартной процедуре.

Марина Суткович обращает внимание на противоречие между требованиями законодательства и практической возможностью их выполнения: государство внедрило электронный механизм, но в отдельных случаях его не удается завершить, в то время как ответственность за нарушение правил воинского учета по-прежнему действует.

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"Работодателям не стоит ждать до последнего дня. Если завершить сверку через "Дию" не получается, необходимо заранее разработать альтернативный порядок, согласовать действия с ТЦК и сохранить подтверждения попыток выполнить процедуру. Это поможет не только уложиться в установленный срок, но и документально зафиксировать обстоятельства, препятствовавшие электронной сверке", — советует эксперт Марина Суткович.

Напомним, ранее Фокус рассказывал об украинце в Финляндии, который пошел на крайние меры из-за работы.

Также речь шла о том, что в Украине утвердили европейские подходы к государственным закупкам. Об этом сообщили в Федерации работодателей Украины.