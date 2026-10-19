Штраф до 59 500 грн за військовий облік: чому роботодавці не можуть завершити звіряння через "Дію"

Роботодавці мають звірити дані військового обліку з ТЦК до 1 грудня, але завершити процедуру через "Дію" вдається не всім. Фокус з'ясував альтернативу.

Роботодавці в Україні мають щороку звіряти дані військового обліку працівників із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Для цього в серпні 2026 року запустили електронну процедуру через портал "Дія". Однак у житті виникають проблеми. Зокрема, частина необхідних відомостей відсутня у сформованих файлах, а завершити процедуру заважають технічні помилки.

Водночас вимоги до ведення військового обліку залишаються чинними, а за їх порушення посадовим особам загрожують штрафи від 34 000 до 59 500 грн. Якщо електронне звіряння не вдається завершити, роботодавці можуть скористатися паперовою процедурою, передбаченою законодавством.

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Фокус розпитав про проблеми з електронним звірянням і можливі дії роботодавців юристку Марину Суткович.

Як працює звіряння військового обліку через "Дію"

13 серпня 2026 року Міністерство оборони України повідомило про запуск електронного звіряння військового обліку працівників через портал "Дія". Послуга дає змогу отримати відомості з реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", перевірити їх, за потреби виправити помилки та зафіксувати актуальні дані.

Марина Суткович , адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об'єднання "Компетенс"

Для цього роботодавцю потрібно відкрити на порталі "Дія" розділ "Бізнесу", перейти до послуг із бронювання та вибрати "Отримання відомостей персонального обліку з Реєстру військовозобов'язаних". Після підписання заяви кваліфікованим електронним підписом (КЕП) можна отримати файл із даними працівників.

Однак назва розділу може вводити в оману, попереджає експертка. Щорічне ведення військового обліку стосується не лише підприємств, які мають право бронювати працівників.

Ба більше, важливо не переплутати цю послугу з іншою. Йдеться про "Відомості про працівників з Реєстру військовозобов'язаних", яка призначена для завдань бронювання та містить інший набір даних.

Які проблеми виникають під час звіряння

За словами Марини Суткович, під час практичного тестування процедури виявили кілька проблем.

По-перше, у сформованому файлі були персональні дані працівників, відомості про військовий облік, військове звання, військово-облікову спеціальність, ТЦК, бронювання та відстрочки. Проте не відобразилися посада працівника й реквізити наказу про прийняття на роботу, хоча ці дані передбачені пунктом 4 додатка 28-1 до Порядку №1487.

Через це роботодавець не може повноцінно перевірити всі відомості, які має звірити з власними обліковими документами.

По-друге, до переліку потрапили всі працівники, зокрема ті, хто не перебуває на військовому обліку, та жінки зі статусом "не на обліку". Водночас процедура звіряння стосується військовозобов'язаних працівників.

По-третє, якщо в даних виявлено помилки, їх можна спробувати виправити через окрему послугу — "Актуалізація відомостей персонального обліку працівників". Вона дозволяє додати працівника, скоригувати інформацію або видалити некоректний запис про працевлаштування.

Проте виникає замкнене коло: якщо частини відомостей у первинному файлі немає, роботодавець не може перевірити їхню правильність і зрозуміти, чи потрібна актуалізація.

Чому не вдається завершити процедуру

Окрема проблема виникає на фінальному етапі, а саме, фіксації відомостей персонального обліку.

Як пояснила Марина Суткович, 9 жовтня роботодавець подав заяву та отримав Excel-файл із відомостями. Однак це не означало завершення звіряння: у кабінеті з'явилася пропозиція продовжити фіксацію.

Після переходу до наступного етапу система видала повідомлення про те, що не знайдено інформацію про юридичну особу або її відокремлений підрозділ у Єдиному державному реєстрі (ЄДР). Також з'явилося повідомлення про тимчасову недоступність послуги через оновлення реєстру. На сторінці порталу правильно відображалися найменування юридичної особи, її код ЄДРПОУ та місцезнаходження.

За словами адвокатки, станом на 16 та 19 жовтня завершити процедуру так і не вдалося.

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Пункти 13 і 16 додатка 28-1 до Порядку №1487 передбачають, що підтвердженням завершення відповідного циклу звіряння мають бути підписане повідомлення та фіксація відомостей. Тому простого отримання файлу з реєстру може бути недостатньо.

На проблему звернула увагу й кадрова платформа Kadroland. У матеріалі від 13 жовтня 2026 року йшлося, зокрема, про відображення у списках звільнених працівників і людей, які не підлягають військовому обліку, проблеми з видаленням некоректних записів та неможливість завершити процедуру.

Які штрафи загрожують роботодавцям

Технічні проблеми з порталом не скасовують установлених законодавством обов'язків роботодавців щодо військового обліку.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає для посадових осіб штрафи від 34 000 до 59 500 грн у відповідних випадках.

Таким чином, роботодавець опиняється в складній ситуації: він має виконати вимоги законодавства, але не завжди може завершити електронну процедуру через технічні обмеження.

Водночас сам факт технічної помилки не означає автоматичного накладення штрафу. Питання відповідальності залежить від конкретних обставин і встановленого порушення.

Що робити, якщо "Дія" не дає завершити звіряння

Якщо електронна процедура недоступна або її неможливо завершити, законодавство передбачає альтернативу.

Згідно з пунктом 14 додатка 28-1 до Порядку №1487, за відсутності технічної можливості звіряння проводять за процедурою, визначеною пунктом 46 цього Порядку.

Алгоритм передбачає декілька етапів.

Звірити дані з ТЦК за місцем військового обліку працівників в інших адміністративно-територіальних одиницях. Строки погоджують із відповідними центрами комплектування, але завершити звіряння потрібно не пізніше 1 грудня поточного року.

Провести звіряння з ТЦК за місцезнаходженням підприємства. Це роблять з урахуванням результатів попереднього етапу, відповідно до затвердженого графіка або в погоджені строки, якщо підприємство до графіка не включили.

Водночас, як звертає увагу адвокатка, на практиці залишається питання організації такого погодження. Порядок не деталізує, хто саме має ініціювати узгодження строків, як діяти в разі відсутності відповіді від ТЦК і що робити, якщо погодити дату не вдається. Тому роботодавцям, які зіткнулися з технічними помилками, варто не обмежуватися повторними спробами на порталі, а з'ясувати можливість проведення звіряння за альтернативною процедурою. Доцільно також зберігати підтвердження поданих заяв, повідомлення про помилки та звернення до відповідних органів.

Чи встигнуть роботодавці провести звіряння до 1 грудня

Головне питання, яке постає зараз: чи вдасться усунути технічні проблеми до завершення встановленого строку. Якщо електронна процедура не працює належним чином, роботодавцям доводиться повертатися до звіряння з ТЦК, погоджувати строки й організовувати обмін даними за стандартною процедурою.

Марина Суткович звертає увагу на суперечність між вимогами законодавства та практичною можливістю їх виконати: держава запровадила електронний механізм, але завершити його в окремих випадках не вдається, тоді як відповідальність за порушення правил військового обліку залишається чинною.

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"Роботодавцям не варто чекати до останнього дня. Якщо завершити звіряння через "Дію" не виходить, потрібно заздалегідь опрацювати альтернативний порядок, узгодити дії з ТЦК та зберегти підтвердження спроб виконати процедуру. Це допоможе не лише вкластися у встановлений строк, а й документально зафіксувати обставини, які перешкоджали електронному звірянню", — радить експертка Марина Суткович.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про українця у Фінляндії,який пішов на крайні заходи через роботу.

Також йшлося про те, що в Україні затвердили європейські підходи до публічних закупівель. Про це повідомили у Федерації роботодавців України.