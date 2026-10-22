Зеленский подписал указ о налоге на посылки: что ждет украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении посылок стоимостью от 150 евро. Закон вступил в силу, поскольку соответствующее объявление сразу же было опубликовано на портале Верховной Рады "Голос Украины".

Информация о резолюции Зеленского по закону о НДС на посылки появилась вечером 22 октября на портале украинского парламента. Закон № 5025-IX, инициированный главой финансового комитета ВР Данилом Гетманцевым, был внесен на рассмотрение 10 сентября 2026 года. На портале Рады был размещен текст и сопроводительные документы законопроекта № 16051-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

15 октября народные депутаты поддержали законопроект. Через неделю, 22 октября, президент подписал поправки к Налоговому кодексу, вводящие НДС на посылки.

НДС на посылки — информация о законе № 5025-IX на портале Верховной Рады 22 октября Фото: Скриншот

На портале "Голос Украины" появилось объявление о законе Украины № 5025-IX, поэтому он вступил в силу.

Видео дня

НДС на посылки — публикация закона № 5025-IX на портале "Голос Украины" 22 октября Фото: Скриншот

Даниил Гетманцев прокомментировал резолюцию Зеленского по закону о посылках. Депутат поблагодарил всех причастных и написал, что это "крайне важное государственное решение в интересах бизнеса".

Фото: Скриншот

НДС на посылки — подробности закона

Отметим, что закон о НДС на посылки, поддержанный Радой и Зеленским, затронет украинцев, покупающих товары за рубежом. До сих пор посылки стоимостью до 150 евро не облагались налогом. Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2027 года.

Согласно закону № 5025-IX, введут три уровня налогообложения для личных посылок (отправления от человека к человеку, не покупки):

первый уровень — посылки из-за рубежа стоимостью до 45 евро не будут облагаться налогом и пошлиной;

второй уровень — посылки стоимостью от 45 до 150 евро — НДС 20% на стоимость, превышающую 45 евро;

третий уровень — посылки стоимостью свыше 150 евро — НДС 20% и пошлина 10%.

Все коммерческий покупки на зарубежных маркетплейсах облагаются НДС 20%.

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что благодаря новому закону государственный бюджет получит дополнительные 131 млрд грн.

Фокус изучил процесс принятия закона о НДС на посылки, который связан с требованиями МВФ и Всемирного банка. Выяснилось, что Украина должна провести ряд макроэкономических реформ и в процессе выполнения требований партнеров получит финансовую помощь в размере 3,7 млрд евро от ЕС и 1,65 млрд евро от МВФ и Всемирного банка.

Между тем в начале сентября 2026 года появилось заявление премьер-министра Сергея Корецкого. Корецкий сообщил, что из-за значительного дефицита бюджета в Украине приостанавливаются все расходы, кроме социальных. Депутаты объяснили, что речь идет о зарплатах бюджетникам, социальных выплатах и денежном обеспечении военнослужащих.

Напоминаем, что в июне 2026 года издание "Фокус" писало о еще одном законопроекте № 15111-д, который вводил "налоги на OLX". Депутат Верховной Рады Нина Южанина пояснила, что законопроект состоит из трех различных частей и затронет разные социальные слои населения.