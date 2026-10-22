Зеленський підписав закон про податок на посилки: що очікує українців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування посилок вартістю від 150 євро. Закон став чинним, тому що відповідне оголошення відразу опублікували на порталі Верховної Ради "Голос України".

Інформація про резолюцію Зеленського на законі про ПДВ на посилки увечері 22 жовтня з'явилась на порталі українського парламенту. Закон 5025-IX, ініційований главою фінансового комітету ВР Данилом Гетманцевим, подали на розгляд 10 вересня 2026 року. На порталі Ради виклали текст та супровідні документи законопроєкту №16051-1 про внесення змін у Податковий кодекс.

15 жовтня народні депутати підтримали законопроєкт. Через тиждень, 22 жовтня, президент підписав зміни до Податкового кодексу, які запроваджують ПДВ на посилки.

ПДВ на посилки — картка закону №5025-IX на порталі Верховної Ради 22 жовтня Фото: Скриншот

На порталі "Голос України" з'явилось оголошення про закон України №5025-IX, тому він став чинним.

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ПДВ на посилки — публікація закону №5025-IX на порталі "Голос України" 22 жовтня Фото: Скриншот

Данило Гетманцев прокоментував резолюцію Зеленського на законі про посилки. Нардеп подякував усім причетним і написав, що це "надважливе державницьке рішення на користь бізнесу".

Фото: Скриншот

ПДВ на посилки — деталі закону

Зазначимо, у законі про ПДВ на посилки, підтриманому Радою та Зеленським, зачепить українців, яку купували речі за кордоном. До сьогодні посилки вартістю до 150 євро не оподатковувались. Нові норми почнуть діяти з 1 липня 2027 року.

Згідно із законом № 5025-IX, запровадять три рівні оподаткування для особистих посилок (відправлення від людини до людини, не купівля):

перший рівень — посилки з-за кордону вартістю до 45 євро не обкладатимуться податком та митом;

другий рівень — посилки вартістю від 45 до 150 євро — ПДВ 20% на вартість, що перевищує 45 євро;

третій рівень — посилки вартістю понад 150 євро — ПДВ 20% та мито 10%.

Усі комерційні покупки на закордонних маркетплейсах обкладаються ПДВ 20%.

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що завдяки новому закону державний бюджет отримає додатковий 131 млрд грн.

Фокус дослідив прийняття закону про ПДВ на посилки, який пов'язаний з вимогами МВФ та Світового банку. З'ясувалось, що Україна повинна провести низку макроекономічних реформ і в процесі виконання вимоги партнерів отримає фінансову допомогу 3,7 млрд євро від ЄС та 1,65 млрд євро від МВФ та Світового банку.

Тим часом на початку вересня 2026 року з'явилась заява прем'єр-міністра Сергія Корецького. Корецький повідомив, що через значний дефіцит бюджету в Україні призупиняють усі видатки, окрім соціальних. Нардепи пояснили, що ідеться про зарплати бюджетникам, соціальні виплати та грошове забезпечення військовослужбовцям.

Нагадуємо, у червні 2026 року Фокус писав про ще один законопроєкт №15111-д, який запроваджував "податки на OLX". Нардепка Ніна Южаніна пояснила, що законопроєкт складається з трьох різних частин та зачепить різні соціальні верстви населення.