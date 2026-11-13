Стоит 40 млн долларов: в Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго (фото)

Арест был произведён в рамках расследования дела о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит"

В Париже арестовано имущество украинского бизнесмена и бывшего депутата Константина Жеваго стоимостью 40 миллионов долларов. Арест был произведён по запросу украинской прокуратуры, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Дом арестован в рамках уголовного дела, которое ведет Государственное бюро расследований Украины.

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По данным следствия, Жеваго, контролировавший более 90 % акций АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал схему растраты 113 млн долларов, которые впоследствии были отмыты через офшорные структуры.

Арест был произведён во исполнение запроса о международной правовой помощи, направленного Генеральной прокуратурой 17 сентября 2026 года. Подтверждение об аресте имущества было получено от компетентных органов Франции 10 ноября 2026 года, говорится в сообщении.

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"Еще одно важное доказательство того, что активы за рубежом не являются недосягаемыми для украинского правосудия. Именно над этим мы продолжаем работать совместно с нашими международными партнерами", — прокомментировал исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский.

По данным журналиста-расследователя Михаила Ткача, вилла расположена в центре Парижа. Hôtel de Jarnac — это частная усадьба в стиле неоклассицизма, построенная в 1784 году архитектором Этьеном-Франсуа Леграном. Здание имеет статус исторического памятника Франции.

Фото: УП. Поместье украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго Фото: УП. Здание имеет статус исторического памятника Франции

Что известно о Константине Жеваго

Народный депутат Украины 3–8 созывов Константин Жеваго фигурирует в ряде уголовных дел, в частности, по делу о растрате 113 миллионов долларов финансового учреждения. Его заочно арестовали в июле 2024 года, бизнесмен находится за границей.

Напомним, в марте 2026 года во Франции украинскому бизнесмену и бывшему депутату Константину Жеваго было вручено уведомление о подозрении по делу о выводе более 500 млн грн из банка "Финансы и Кредит". Его подозревают в создании преступной организации и растрате средств в особо крупных размерах.

Также "Фокус" сообщал, что Хозяйственный суд Киева по иску Фонда гарантирования арестовал активы владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в рамках дела о возмещении убытков банка в размере 46 миллиардов гривен. Кроме того, суд арестовал вертолёт, опосредованным владельцем которого является экс-депутат, акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго. Вертолёт, принадлежавший предпринимателю, был передан для нужд ВСУ.