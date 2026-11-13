Коштує 40 млн доларів: у Парижі арештували особняк українського бізнесмена Жеваго (фото)

Арешт виконали у межах розслідування справи про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит"

У Парижі арештовано маєток українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго вартістю 40 мільйонів доларів. Арешт здійснили на запит української прокуратури, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Будинок заарештовано у межах кримінального провадження, яке проводить Державне бюро розслідувань України.

Арешт особняка Жеваго: що з'ясувало слідство

За даними слідства, Жеваго, який контролював понад 90% акцій АТ "Банк "Фінанси та Кредит", організував схему розтрати 113 млн доларів, які згодом були легалізовані через офшорні структури.

Арешт здійснили на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, направленого Офісом генпрокурора 17 вересня 2026 року. Підтвердження про арешт майна отримали від французьких компетентних органів 10 листопада 2026 року, йдеться у повідомленні.

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"Ще один важливий доказ, що активи за кордоном не є недосяжними для українського правосуддя. Саме над цим продовжуємо працювати разом з нашими міжнародними партнерами", – прокоментував виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський.

За даними журналіста-розслідувача Михайла Ткача, вілла розташована у центрі Парижа. Hôtel de Jarnac — це приватний маєток у стилі неокласицизму, збудований у 1784 році архітектором Етьєном-Франсуа Леграном. Будівля має статус історичної пам'ятки Франції.

Фото: УП. Маєток українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго Фото: УП. Будівля має статус історичної пам'ятки Франції

Що відомо про Костянтина Жеваго

Народний депутат України 3-8 скликань Костянтин Жеваго є фігурантом низки кримінальних проваджень, зокрема щодо розтрати 113 мільйонів доларів фінансової установи. Його заочно заарештували у липні 2024-го, бізнесмен перебуває за кордоном.

Нагадаємо, у березні 2026 року у Франції українському бізнесмену та екснардепу Костянтину Жеваго вручили підозру у справі про виведення понад 500 млн грн із банку "Фінанси та Кредит". Його підозрюють у створенні злочинної організації та розтраті коштів у особливо великих розмірах.

Також Фокус писав, Господарський суд Києва після позову Фонду гарантування заарештував активи власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго у межах справи про відшкодування збитків банку на 46 мільярдів гривень. Крім цього, суд заарештував гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго. Гелікоптер, який належав підприємцю, передали на потреби ЗСУ.