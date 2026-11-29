Отопительный сезон в Киеве может оказаться самым коротким за всю историю.

Это связано с угрозой новых российских ударов по инфраструктуре, сообщил глава Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

"Поздравляю вас с началом самого короткого отопительного сезона за всю историю человечества. Ведь ровно через 2–3 недели прилетят две баллистические ракеты — и отопительный сезон закончится", — заявил Бахматов.

Чиновник выразил опасения, что новые ракетные удары могут привести к завершению отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что левый берег Киева рискует остаться без отопления, воды и электроэнергии. Об этом заявил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов: по его словам, город не обеспечил альтернативных источников теплоснабжения, а Деснянский район не получил средств на подготовку к зиме.

Видео дня

Также сообщалось, что в первую неделю ноября 2026 года, после новых ударов со стороны России, количество жалоб на электроснабжение в Киеве выросло в 16 раз по сравнению с тем же периодом 2025 года. В столице есть районы, где одновременно не было ни воды, ни света, ни тепла.

Кроме того, ранее Фокус писал: поможет ли зимний план Зеленского городам, где свет пропадает на несколько суток ещё до наступления настоящих морозов? Президент заявил, что правительство подготовилось к зиме по четырём направлениям: дополнительные поставки дизельного топлива, защита мостов через Днепр, поддержка энергетики и помощь людям во время отключений электроэнергии.