Опалювальний сезон у Києві може виявитися найкоротшим за всю історію.

Це повʼязано із загрозою нових російських ударів по інфраструктурі, повідомив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов.

«Я вас вітаю з початком найкоротшого опалювального сезону за всю історію людства. Бо рівно через 2–3 тижні прилетить 2 балістики — і опалювальний сезон закінчиться», — заявив Бахматов.

Посадовець висловив побоювання, що нові ракетні удари можуть призвести до завершення опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що лівий берег Києва ризикує залишитися без опалення, води та електроенергії. Про це заявив голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов: за його словами, місто не забезпечило альтернативних джерел теплопостачання, а Деснянський район не отримав коштів на підготовку до зими.

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Також повідомлялося, що в перший тиждень листопада 2026 року, після нових ударів Росії, кількість скарг на електропостачання в Києві зросла у 16 разівпорівняно з тим самим періодом 2025-го. У столиці є райони, де одночасно не було ні води, ні світла, ні тепла.

Крім цього, раніше Фокус писав, чи допоможе зимовий план Зеленського містам, де світло зникає на кілька діб ще до справжніх морозів? Президент заявив, що уряд підготувався до зими за чотирма напрямами: додаткові поставки дизелю, захист мостів через Дніпро, підтримка енергетики та допомога людям під час блекаутів.