Пряный и с густым соусом: рецепт венгерского гуляша
Гуляш — это национальное блюдо Венгрии. Это нечто среднее между густым супом и жареным с соусом.
Когда-то гуляш с различными добавками был традиционной пищей венгерских пастухов и готовился исключительно в котлах на костре. Однако со временем его стали готовить и в более гражданских условиях — дома на кухне в обычных кастрюлях. Но получается не менее вкусно. Рецептом поделились на сайте Gorenje.
Гуляш
Ингредиенты:
- 500 г свинины или говядины;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец;
- 3 картофелины;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 1 ст. л. муки;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 2 лавровых листочка
- 2 стакана воды;
- соль и перец по своему вкусу.
Мясо нарезаем небольшими кубиками. В кастрюле или в глубокой сковороде разогреваем масло, выкладываем туда кусочки и обжариваем на сильном огне минут пять.
Лук нарезаем мелко, морковь кольцами или полукольцами, перец кубиками. Добавляем все к мясу и жарим, помешивая, на среднем огне минут десять.
Солим, перчим по своему вкусу, добавляем муку. Тщательно перемешиваем и жарим около пяти минут, продолжая перемешивать.
Добавляем томатную пасту, снова перемешиваем. Добавляем лавровый листочек и заливаем все водой или бульоном.
Добавляем нарезанный картофель, накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума и готовим гуляш минут 30-40. Гуляш готов.
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