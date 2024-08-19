Пряный и с густым соусом: рецепт венгерского гуляша

Гуляш — это национальное блюдо Венгрии. Это нечто среднее между густым супом и жареным с соусом.

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Когда-то гуляш с различными добавками был традиционной пищей венгерских пастухов и готовился исключительно в котлах на костре. Однако со временем его стали готовить и в более гражданских условиях — дома на кухне в обычных кастрюлях. Но получается не менее вкусно. Рецептом поделились на сайте Gorenje.

Гуляш

Ингредиенты:

500 г свинины или говядины;

1 лук;

1 морковь;

1 болгарский перец;

3 картофелины;

3 ст. л. томатной пасты;

1 ст. л. муки;

3 ст. л. растительного масла;

2 лавровых листочка

2 стакана воды;

соль и перец по своему вкусу.

Мясо нарезаем небольшими кубиками. В кастрюле или в глубокой сковороде разогреваем масло, выкладываем туда кусочки и обжариваем на сильном огне минут пять.

Лук нарезаем мелко, морковь кольцами или полукольцами, перец кубиками. Добавляем все к мясу и жарим, помешивая, на среднем огне минут десять.

Солим, перчим по своему вкусу, добавляем муку. Тщательно перемешиваем и жарим около пяти минут, продолжая перемешивать.

Добавляем томатную пасту, снова перемешиваем. Добавляем лавровый листочек и заливаем все водой или бульоном.

Добавляем нарезанный картофель, накрываем крышкой, уменьшаем огонь до минимума и готовим гуляш минут 30-40. Гуляш готов.

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