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Їжа

Пряний та з густим соусом: рецепт угорського гуляша

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Фото: cook_julija_simonchuk/instagram | Гуляш

Гуляш – це національна страва Угорщини. Це щось середнє між густим супом та печенею із соусом.

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Колись гуляш із різними добавками був традиційною їжею угорських пастухів і готувався виключно в котлах на вогнищі. Проте з часом його стали готувати і в більш цивільних умовах – вдома на кухні в звичайних каструлях. Але виходить не менш смачно. Рецептом поділились на сайті Gorenje.

Гуляш

Інгредієнти:

  • 500 г свинини або яловичини;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 1 болгарський перець;
  • 3 картоплини;
  • 3 ст. л. томатної пасти;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 3 ст. л. олії;
  • 2 лаврових листочки
  • 2 склянки води;
  • сіль і перець до свого смаку.

М'ясо нарізаємо невеликими кубиками. В каструлі або в глибокій сковороді розігріваємо олію, викладаємо туди шматочки й обсмажуємо на сильному вогні хвилин п'ять.

Цибулю нарізаємо дрібно, моркву кільцями або півкільцями, перець кубиками. Додаємо все до м'яса і смажимо, помішуючи, на середньому вогні хвилин десять.

Солимо, перчимо до свого смаку, додаємо борошно. Ретельно перемішуємо і смажимо близько п’яти хвилин, продовжуючи перемішувати.

Додаємо томатну пасту, знову перемішуємо. Додаємо лавровий листочок і заливаємо все водою або бульйоном.

Додаємо нарізану картоплю, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо гуляш хвилин 30-40. Гуляш готовий.

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