Пряний та з густим соусом: рецепт угорського гуляша
Гуляш – це національна страва Угорщини. Це щось середнє між густим супом та печенею із соусом.
Колись гуляш із різними добавками був традиційною їжею угорських пастухів і готувався виключно в котлах на вогнищі. Проте з часом його стали готувати і в більш цивільних умовах – вдома на кухні в звичайних каструлях. Але виходить не менш смачно. Рецептом поділились на сайті Gorenje.
Гуляш
Інгредієнти:
- 500 г свинини або яловичини;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 1 болгарський перець;
- 3 картоплини;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- 1 ст. л. борошна;
- 3 ст. л. олії;
- 2 лаврових листочки
- 2 склянки води;
- сіль і перець до свого смаку.
М'ясо нарізаємо невеликими кубиками. В каструлі або в глибокій сковороді розігріваємо олію, викладаємо туди шматочки й обсмажуємо на сильному вогні хвилин п'ять.
Цибулю нарізаємо дрібно, моркву кільцями або півкільцями, перець кубиками. Додаємо все до м'яса і смажимо, помішуючи, на середньому вогні хвилин десять.
Солимо, перчимо до свого смаку, додаємо борошно. Ретельно перемішуємо і смажимо близько п’яти хвилин, продовжуючи перемішувати.
Додаємо томатну пасту, знову перемішуємо. Додаємо лавровий листочок і заливаємо все водою або бульйоном.
Додаємо нарізану картоплю, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо гуляш хвилин 30-40. Гуляш готовий.
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