Молодой картофель на любой вкус: топ-3 рецепта вкусного гарнира

Молодой картофель — это замечательный продукт, который может стать самостоятельным блюдом, или вкусным гарниром.

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Из молодого картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Но лучше всего он получается запеченный в духовке с вкусными соусами. Фокус собрал лучшие рецепты приготовления молодого картофеля.

Молодой картофель со сметанным соусом

Ингредиенты:

1 кг мелкого молодого картофеля;

2 ветки укропа;

2 ч. л. соли.

Для соуса:

2 средние луковицы

3 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сливочного масла;

200 мл сметаны;

1/2 пучка укропа, мелко порезать;

1/2 пучка петрушки, мелко порезать;

соль по вкусу.

Картофель хорошо помойте и не чистите. Крупный — порежьте пополам. Картофель сложите в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте ветки укропа и соль и варите до готовности. Картофель должен быть мягким.

Пока картофель варится, в большой глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте лук, посолите и готовьте, пока не начнет румяниться. Добавьте сметану и готовьте еще пять минут. Снимите с огня. Готовый картофель положите в сковороду со сметанным соусом. Добавьте порезанную зелень, перемешайте и подавайте.

Молодой картофель в духовке

Ингредиенты:

молодой картофель — 500-600 г;

растительное масло — 2-3 ст. л;

сливочное масло — 100-150 г;

соль по вкусу.

Картофель помойте, не очищайте от кожуры и поджарьте на сковородке до румяной корочки с 2 ст. л. растительного масла.

Добавьте соль по вкусу и 100-150 г сливочного масла. Отправьте картофель запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Картофель не надо помешивать. Чтобы проверить его готовность, просто проколите зубочисткой или вилкой.

Картофель с луком и мятой

Ингредиенты:

молодой картофель — 800 г;

перья зеленого лука — 5 шт;

мята — 3 веточки;

майонез — 50 г;

сок лимона — 20 мл;

французская горчица зернами — 1 ч. л;

соль по вкусу.

Для майонеза:

яйца — 2 шт;

горчица — 1 ст. л;

соль и черный перец — 1 щепотка;

лимонный сок — 2 ст. л;

подсолнечное масло — 150 мл.

Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Дайте картофелю остыть.

Приготовьте домашний майонез: разбейте в емкость 2 яйца, добавьте соль, перец и горчицу, влейте растительное масло и начните взбивать блендером, пока майонез не загустеет. Масло вливайте тонкой струйкой.

Порежьте перья зеленого лука и листья мяты. В салатнике смешайте отварной картофель, домашний майонез, зелень, листья мяты и горчицу французскую. Добавьте сок половины лимона и перемешайте. Если не любите мяту, возьмите другую зелень: базилик или укроп.

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