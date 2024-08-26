Молодой картофель на любой вкус: топ-3 рецепта вкусного гарнира
Молодой картофель — это замечательный продукт, который может стать самостоятельным блюдом, или вкусным гарниром.
Из молодого картофеля можно приготовить множество вкусных блюд. Но лучше всего он получается запеченный в духовке с вкусными соусами. Фокус собрал лучшие рецепты приготовления молодого картофеля.
Молодой картофель со сметанным соусом
Ингредиенты:
- 1 кг мелкого молодого картофеля;
- 2 ветки укропа;
- 2 ч. л. соли.
Для соуса:
- 2 средние луковицы
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 200 мл сметаны;
- 1/2 пучка укропа, мелко порезать;
- 1/2 пучка петрушки, мелко порезать;
- соль по вкусу.
Картофель хорошо помойте и не чистите. Крупный — порежьте пополам. Картофель сложите в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте ветки укропа и соль и варите до готовности. Картофель должен быть мягким.
Пока картофель варится, в большой глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте лук, посолите и готовьте, пока не начнет румяниться. Добавьте сметану и готовьте еще пять минут. Снимите с огня. Готовый картофель положите в сковороду со сметанным соусом. Добавьте порезанную зелень, перемешайте и подавайте.
Молодой картофель в духовке
Ингредиенты:
- молодой картофель — 500-600 г;
- растительное масло — 2-3 ст. л;
- сливочное масло — 100-150 г;
- соль по вкусу.
Картофель помойте, не очищайте от кожуры и поджарьте на сковородке до румяной корочки с 2 ст. л. растительного масла.
Добавьте соль по вкусу и 100-150 г сливочного масла. Отправьте картофель запекаться на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Картофель не надо помешивать. Чтобы проверить его готовность, просто проколите зубочисткой или вилкой.
Картофель с луком и мятой
Ингредиенты:
- молодой картофель — 800 г;
- перья зеленого лука — 5 шт;
- мята — 3 веточки;
- майонез — 50 г;
- сок лимона — 20 мл;
- французская горчица зернами — 1 ч. л;
- соль по вкусу.
Для майонеза:
- яйца — 2 шт;
- горчица — 1 ст. л;
- соль и черный перец — 1 щепотка;
- лимонный сок — 2 ст. л;
- подсолнечное масло — 150 мл.
Молодой картофель помойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Дайте картофелю остыть.
Приготовьте домашний майонез: разбейте в емкость 2 яйца, добавьте соль, перец и горчицу, влейте растительное масло и начните взбивать блендером, пока майонез не загустеет. Масло вливайте тонкой струйкой.
Порежьте перья зеленого лука и листья мяты. В салатнике смешайте отварной картофель, домашний майонез, зелень, листья мяты и горчицу французскую. Добавьте сок половины лимона и перемешайте. Если не любите мяту, возьмите другую зелень: базилик или укроп.
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