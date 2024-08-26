Молода картопля на будь-який смак: топ 3 рецептів смачного гарніру
Молода картопля — це чудовий продукт, який може стати самостійною стравою, або смачним гарніром.
З молодої картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Але найкраще вона виходить запечена у духовці із смачними соусами. Фокус зібрав найкращі рецепти приготування молодої картоплі.
Молода картопля із сметанним соусом
Інгредієнти:
- 1 кг дрібної молодої картоплі;
- 2 гілки кропу;
- 2 ч. л. солі.
Для соусу:
- 2 середні цибулини
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 200 мл сметани;
- 1/2 пучка кропу, дрібно порізати;
- 1/2 пучка петрушки, дрібно порізати;
- сіль до смаку.
Картоплю добре помийте і не чистіть. Крупну — поріжте навпіл. Картоплю складіть у велику каструлю, залийте водою, додайте гілки кропу і сіль і варіть до готовності. Картопля повинна бути м'якою.
Поки картопля вариться, у великій глибокій сковорідці розігрійте вершкове масло і рослинну олію. Додайте цибулю, посоліть і готуйте, поки не почне рум'янитись. Додайте сметану і готуйте ще п'ять хвилин. Зніміть з вогню. Готову картоплю покладіть у сковороду із сметанним соусом. Додайте порізану зелень, перемішайте і подавайте.
Молода картопля в духовці
Інгредієнти:
- молода картопля — 500-600 г;
- рослинна олія — 2-3 ст. л.;
- вершкове масло — 100-150 г;
- сіль до смаку.
Картоплю помийте, не очищайте від шкірки та підсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з 2 ст. л. рослинної олії.
Додайте сіль за смаком і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Картоплю не треба помішувати. Щоб перевірити її готовність, просто проколіть зубочисткою або виделкою.
Картопля з цибулею та м'ятою
Інгредієнти:
- молода картопля — 800 г;
- пір'я зеленої цибулі — 5 шт.;
- м'ята — 3 гілочки;
- майонез — 50 г;
- сік лимону — 20 мл;
- французька гірчиця зернами — 1 ч. л.;
- сіль до смаку.
Для майонезу:
- яйця — 2 шт.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль та чорний перець — 1 дрібка;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- соняшникова олія — 150 мл.
Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Дайте картоплі охолонути.
Приготуйте домашній майонез: розбийте в ємність 2 яйця, додайте сіль, перець і гірчицю, влийте рослинну олію та почніть збивати блендером, поки майонез не загусне. Олію вливайте тонкою цівкою.
Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте. Якщо не любите м'яту, візьміть іншу зелень: базилик, або кріп.
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