Молода картопля на будь-який смак: топ 3 рецептів смачного гарніру

Молода картопля — це чудовий продукт, який може стати самостійною стравою, або смачним гарніром.

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З молодої картоплі можна приготувати безліч смачних страв. Але найкраще вона виходить запечена у духовці із смачними соусами. Фокус зібрав найкращі рецепти приготування молодої картоплі.

Молода картопля із сметанним соусом

Інгредієнти:

1 кг дрібної молодої картоплі;

2 гілки кропу;

2 ч. л. солі.

Для соусу:

2 середні цибулини

3 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. вершкового масла;

200 мл сметани;

1/2 пучка кропу, дрібно порізати;

1/2 пучка петрушки, дрібно порізати;

сіль до смаку.

Картоплю добре помийте і не чистіть. Крупну — поріжте навпіл. Картоплю складіть у велику каструлю, залийте водою, додайте гілки кропу і сіль і варіть до готовності. Картопля повинна бути м'якою.

Поки картопля вариться, у великій глибокій сковорідці розігрійте вершкове масло і рослинну олію. Додайте цибулю, посоліть і готуйте, поки не почне рум'янитись. Додайте сметану і готуйте ще п'ять хвилин. Зніміть з вогню. Готову картоплю покладіть у сковороду із сметанним соусом. Додайте порізану зелень, перемішайте і подавайте.

Молода картопля в духовці

Інгредієнти:

молода картопля — 500-600 г;

рослинна олія — 2-3 ст. л.;

вершкове масло — 100-150 г;

сіль до смаку.

Картоплю помийте, не очищайте від шкірки та підсмажте на сковорідці до рум’яної скоринки з 2 ст. л. рослинної олії.

Додайте сіль за смаком і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Картоплю не треба помішувати. Щоб перевірити її готовність, просто проколіть зубочисткою або виделкою.

Картопля з цибулею та м'ятою

Інгредієнти:

молода картопля — 800 г;

пір'я зеленої цибулі — 5 шт.;

м'ята — 3 гілочки;

майонез — 50 г;

сік лимону — 20 мл;

французька гірчиця зернами — 1 ч. л.;

сіль до смаку.

Для майонезу:

яйця — 2 шт.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль та чорний перець — 1 дрібка;

лимонний сік — 2 ст. л.;

соняшникова олія — 150 мл.

Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Дайте картоплі охолонути.

Приготуйте домашній майонез: розбийте в ємність 2 яйця, додайте сіль, перець і гірчицю, влийте рослинну олію та почніть збивати блендером, поки майонез не загусне. Олію вливайте тонкою цівкою.

Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте. Якщо не любите м'яту, візьміть іншу зелень: базилик, або кріп.

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