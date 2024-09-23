Не суп, а очень ароматное рагу: как приготовить солянку по-грузински
В такой солянке много ароматных специй. И она отлично подходит для ужина.
Солянка по-грузински больше похожа не на суп, а на густое мясное рагу с большим количеством овощей и яркими специями. Рецептом поделились на сайте FooDee.
Солянка по-грузински
Ингредиенты:
- говядина — 400 г;
- две средние луковицы;
- чили перец — 1 шт;
- томатная паста — 1 ст. л.
- три средних помидора;
- болгарский перец — 1 шт.;
- корнишоны (маринованные) — 10 шт.;
- грецкие орехи — 20 г;
- чеснок — 6 зубчиков;
- один лавровый лист;
- пучок петрушки;
- пучок кинзы;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- Подсолнечное масло, соль.
Говядину нарежьте крупными кубиками. На разогретую глубокую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте мясо со всех сторон до румяной корочки.
Лук очистите и нарежьте полукольцами средней толщины и отправьте к обжаренному мясу.
Чили нарезать тонкими колечками и добавьте к мясу. Добавьте к мясу томатную пасту и перемешайте. Помидоры нарежьте крупными кусками и отправьте к мясу и перемешайте.
Влейте в сковороду к мясу с овощами 0,5 л воды, перемешайте, накройте крышкой и томите на медленном огне около 30 минут. Болгарский перец нарежьте брусочками и отправьте к мягкому мясу, посолите по вкусу и накройте крышкой. Маринованные корнишоны крупно нарежьте и добавьте к мясу с овощами. Добавьте один лавровый лист и накройте крышкой. Кинзу и петрушку мелко нарежьте и отправьте к мясу с овощами. Добавьте 1 ч. л. хмели-сунели.
В ступке измельчите очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи и также отправьте в солянку. Теперь она готова.
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