Не суп, а очень ароматное рагу: как приготовить солянку по-грузински

В такой солянке много ароматных специй. И она отлично подходит для ужина.

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Солянка по-грузински больше похожа не на суп, а на густое мясное рагу с большим количеством овощей и яркими специями. Рецептом поделились на сайте FooDee.

Солянка по-грузински

Ингредиенты:

говядина — 400 г;

две средние луковицы;

чили перец — 1 шт;

томатная паста — 1 ст. л.

три средних помидора;

болгарский перец — 1 шт.;

корнишоны (маринованные) — 10 шт.;

грецкие орехи — 20 г;

чеснок — 6 зубчиков;

один лавровый лист;

пучок петрушки;

пучок кинзы;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

Подсолнечное масло, соль.

Говядину нарежьте крупными кубиками. На разогретую глубокую сковороду налейте немного растительного масла и обжарьте мясо со всех сторон до румяной корочки.

Лук очистите и нарежьте полукольцами средней толщины и отправьте к обжаренному мясу.

Чили нарезать тонкими колечками и добавьте к мясу. Добавьте к мясу томатную пасту и перемешайте. Помидоры нарежьте крупными кусками и отправьте к мясу и перемешайте.

Влейте в сковороду к мясу с овощами 0,5 л воды, перемешайте, накройте крышкой и томите на медленном огне около 30 минут. Болгарский перец нарежьте брусочками и отправьте к мягкому мясу, посолите по вкусу и накройте крышкой. Маринованные корнишоны крупно нарежьте и добавьте к мясу с овощами. Добавьте один лавровый лист и накройте крышкой. Кинзу и петрушку мелко нарежьте и отправьте к мясу с овощами. Добавьте 1 ч. л. хмели-сунели.

В ступке измельчите очищенные зубчики чеснока и грецкие орехи и также отправьте в солянку. Теперь она готова.

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