Не суп, а дуже ароматне рагу: як приготувати солянку по-грузинськи

У такій солянці багато ароматних спецій. І вона чудово підходить для вечері.

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Солянка по-грузинськи більше схожа не на суп, а на густе м'ясне рагу з великою кількістю овочів і яскравими спеціями. Рецептом поділилися на сайті FooDee.

Солянка по-грузинськи

Інгредієнти:

яловичина — 400 г;

дві середні цибулини;

чилі перець — 1 шт;

томатна паста — 1 ст. л.

три середні помідори;

болгарський перець — 1 шт;

корнішони (мариновані) — 10 шт;

волоські горіхи — 20 г;

часник — 6 зубчиків;

один лавровий лист;

пучок петрушки;

пучок кінзи;

хмелі-сунелі — 1 ч. л;

Соняшникова олія, сіль.

Яловичину наріжте великими кубиками. На розігріту глибоку сковорідку налийте трохи олії та обсмажте м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки.

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями середньої товщини та відправте до обсмаженого м'яса.

Чилі нарізати тонкими кільцями та додайте до м'яса. Додайте до м'яса томатну пасту і перемішайте. Помідори наріжте великими шматками і відправте до м'яса та перемішайте.

Влийте в пательню до м'яса з овочами 0,5 л води, перемішайте, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні близько 30 хвилин. Болгарський перець наріжте брусочками і відправте до м'якого м'яса, посоліть за смаком і накрийте кришкою. Мариновані корнішони крупно наріжте та додайте до м'яса з овочами. Додайте один лавровий лист і накрийте кришкою. Кінзу та петрушку дрібно наріжте та відправте до м'яса з овочами. Додайте 1 ч. л. хмелі-сунелі.

У ступці подрібніть очищені зубчики часнику та волоські горіхи і також відправте в солянку. Тепер вона готова.

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