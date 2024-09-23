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Їжа

Не суп, а дуже ароматне рагу: як приготувати солянку по-грузинськи

Солянка по-грузинськи, солянка, м'ясне рагу, смачна м'ясна страва
Фото: 1000.menu | Солянка по-грузинськи

У такій солянці багато ароматних спецій. І вона чудово підходить для вечері.

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Солянка по-грузинськи більше схожа не на суп, а на густе м'ясне рагу з великою кількістю овочів і яскравими спеціями. Рецептом поділилися на сайті FooDee.

Солянка по-грузинськи

Інгредієнти:

  • яловичина — 400 г;
  • дві середні цибулини;
  • чилі перець — 1 шт;
  • томатна паста — 1 ст. л.
  • три середні помідори;
  • болгарський перець — 1 шт;
  • корнішони (мариновані) — 10 шт;
  • волоські горіхи — 20 г;
  • часник — 6 зубчиків;
  • один лавровий лист;
  • пучок петрушки;
  • пучок кінзи;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л;
  • Соняшникова олія, сіль.

Яловичину наріжте великими кубиками. На розігріту глибоку сковорідку налийте трохи олії та обсмажте м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки.

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями середньої товщини та відправте до обсмаженого м'яса.

Чилі нарізати тонкими кільцями та додайте до м'яса. Додайте до м'яса томатну пасту і перемішайте. Помідори наріжте великими шматками і відправте до м'яса та перемішайте.

Влийте в пательню до м'яса з овочами 0,5 л води, перемішайте, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні близько 30 хвилин. Болгарський перець наріжте брусочками і відправте до м'якого м'яса, посоліть за смаком і накрийте кришкою. Мариновані корнішони крупно наріжте та додайте до м'яса з овочами. Додайте один лавровий лист і накрийте кришкою. Кінзу та петрушку дрібно наріжте та відправте до м'яса з овочами. Додайте 1 ч. л. хмелі-сунелі.

У ступці подрібніть очищені зубчики часнику та волоські горіхи і також відправте в солянку. Тепер вона готова.

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