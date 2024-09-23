Не суп, а дуже ароматне рагу: як приготувати солянку по-грузинськи
У такій солянці багато ароматних спецій. І вона чудово підходить для вечері.
Солянка по-грузинськи більше схожа не на суп, а на густе м'ясне рагу з великою кількістю овочів і яскравими спеціями. Рецептом поділилися на сайті FooDee.
Солянка по-грузинськи
Інгредієнти:
- яловичина — 400 г;
- дві середні цибулини;
- чилі перець — 1 шт;
- томатна паста — 1 ст. л.
- три середні помідори;
- болгарський перець — 1 шт;
- корнішони (мариновані) — 10 шт;
- волоські горіхи — 20 г;
- часник — 6 зубчиків;
- один лавровий лист;
- пучок петрушки;
- пучок кінзи;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л;
- Соняшникова олія, сіль.
Яловичину наріжте великими кубиками. На розігріту глибоку сковорідку налийте трохи олії та обсмажте м'ясо з усіх боків до рум'яної скоринки.
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями середньої товщини та відправте до обсмаженого м'яса.
Чилі нарізати тонкими кільцями та додайте до м'яса. Додайте до м'яса томатну пасту і перемішайте. Помідори наріжте великими шматками і відправте до м'яса та перемішайте.
Влийте в пательню до м'яса з овочами 0,5 л води, перемішайте, накрийте кришкою і томіть на повільному вогні близько 30 хвилин. Болгарський перець наріжте брусочками і відправте до м'якого м'яса, посоліть за смаком і накрийте кришкою. Мариновані корнішони крупно наріжте та додайте до м'яса з овочами. Додайте один лавровий лист і накрийте кришкою. Кінзу та петрушку дрібно наріжте та відправте до м'яса з овочами. Додайте 1 ч. л. хмелі-сунелі.
У ступці подрібніть очищені зубчики часнику та волоські горіхи і також відправте в солянку. Тепер вона готова.
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