Картофель пармезан: как приготовить вкусную закуску
Если вы любите сыр и закуску с хрустящей текстурой, то вам стоит приготовить вкуснейшую картошку.
Если вам кажется, что картошка – это скучный гарнир, то вам стоит попробовать эту вкуснейшую картошку пармезан. Картофель с пармезаном получается с хрустящей корочкой и идеально подходит для гарнира. И даже на праздничный стол. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.
Картофель пармезан
Ингредиенты:
- 6 картофелин;
- 3 столовые ложки тертого пармезана;
- 3 столовые ложки сливочного масла;
- 0,5 чайной ложки чесночного порошка;
- соль, перец.
Картошку вымойте и тщательно очистите щеткой, так чтобы кожура осталась. При необходимости срежьте темные пятна. Картошку разрезать вдоль пополам. Затем надрежьте поверхность среза острым ножом несколько раз поперек и вдоль, чтобы картофель лучше приготовился.
Растопите сливочное масло в микроволновке. Смешайте 2 столовые ложки его с тертым пармезаном, чесночным порошком, перцем и солью в форме для запекания до образования пасты. Прижмите разрезанную сторону половинок картофеля к смеси пармезана и оставьте в форме.
Смажьте картофельную кожуру оставшимся растопленным сливочным маслом и при желании посыпьте еще немного пармезаном. Теперь запекайте картофель с пармезаном в духовке 20-30 минут. Время может сильно варьироваться в зависимости от размера картофеля: очень мелкий картофель готовится быстрее, а особенно крупные клубни могут занять больше времени.
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