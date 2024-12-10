Картофель пармезан: как приготовить вкусную закуску

Если вы любите сыр и закуску с хрустящей текстурой, то вам стоит приготовить вкуснейшую картошку.

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Если вам кажется, что картошка – это скучный гарнир, то вам стоит попробовать эту вкуснейшую картошку пармезан. Картофель с пармезаном получается с хрустящей корочкой и идеально подходит для гарнира. И даже на праздничный стол. Рецептом поделились на сайте Koch-Mit.

Картофель пармезан

Ингредиенты:

6 картофелин;

3 столовые ложки тертого пармезана;

3 столовые ложки сливочного масла;

0,5 чайной ложки чесночного порошка;

соль, перец.

Картошку вымойте и тщательно очистите щеткой, так чтобы кожура осталась. При необходимости срежьте темные пятна. Картошку разрезать вдоль пополам. Затем надрежьте поверхность среза острым ножом несколько раз поперек и вдоль, чтобы картофель лучше приготовился.

Растопите сливочное масло в микроволновке. Смешайте 2 столовые ложки его с тертым пармезаном, чесночным порошком, перцем и солью в форме для запекания до образования пасты. Прижмите разрезанную сторону половинок картофеля к смеси пармезана и оставьте в форме.

Смажьте картофельную кожуру оставшимся растопленным сливочным маслом и при желании посыпьте еще немного пармезаном. Теперь запекайте картофель с пармезаном в духовке 20-30 минут. Время может сильно варьироваться в зависимости от размера картофеля: очень мелкий картофель готовится быстрее, а особенно крупные клубни могут занять больше времени.

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