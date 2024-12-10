Картопля пармезан: як приготувати смачну закуску
Якщо ви любите сир і закуску з хрусткою текстурою, то вам варто приготувати дуже смачну картоплю.
Якщо вам здається, що картопля — це нудний гарнір, то вам варто спробувати цю дуже смачну картоплю пармезан. Картопля з пармезаном виходить із хрусткою скоринкою та ідеально підходить для гарніру. І навіть на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.
Картопля пармезан
Інгредієнти:
- 6 картоплин;
- 3 столові ложки тертого пармезану;
- 3 столові ложки вершкового масла;
- 0,5 чайної ложки часникового порошку;
- сіль, перець.
Картоплю вимийте та ретельно очистіть щіткою, так щоб шкірка залишилася. За потреби зріжте темні плями. Картоплю розрізати вздовж навпіл. Потім надріжте поверхню зрізу гострим ножем кілька разів поперек і вздовж, щоб картопля краще приготувалася.
Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці. Змішайте 2 столові ложки його з тертим пармезаном, часниковим порошком, перцем і сіллю у формі для запікання до утворення пасти. Притисніть розрізаний бік половинок картоплі до суміші пармезану і залиште у формі.
Змастіть картопляну шкірку розтопленим вершковим маслом, що залишилося, і за бажання посипте ще трохи пармезаном. Тепер запікайте картоплю з пармезаном у духовці 20-30 хвилин. Час може сильно варіюватися залежно від розміру картоплі: дуже дрібна картопля готується швидше, а особливо великі бульби можуть зайняти більше часу.
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