Картопля пармезан: як приготувати смачну закуску

Якщо ви любите сир і закуску з хрусткою текстурою, то вам варто приготувати дуже смачну картоплю.

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Якщо вам здається, що картопля — це нудний гарнір, то вам варто спробувати цю дуже смачну картоплю пармезан. Картопля з пармезаном виходить із хрусткою скоринкою та ідеально підходить для гарніру. І навіть на святковий стіл. Рецептом поділилися на сайті Koch-Mit.

Картопля пармезан

Інгредієнти:

6 картоплин;

3 столові ложки тертого пармезану;

3 столові ложки вершкового масла;

0,5 чайної ложки часникового порошку;

сіль, перець.

Картоплю вимийте та ретельно очистіть щіткою, так щоб шкірка залишилася. За потреби зріжте темні плями. Картоплю розрізати вздовж навпіл. Потім надріжте поверхню зрізу гострим ножем кілька разів поперек і вздовж, щоб картопля краще приготувалася.

Розтопіть вершкове масло в мікрохвильовці. Змішайте 2 столові ложки його з тертим пармезаном, часниковим порошком, перцем і сіллю у формі для запікання до утворення пасти. Притисніть розрізаний бік половинок картоплі до суміші пармезану і залиште у формі.

Змастіть картопляну шкірку розтопленим вершковим маслом, що залишилося, і за бажання посипте ще трохи пармезаном. Тепер запікайте картоплю з пармезаном у духовці 20-30 хвилин. Час може сильно варіюватися залежно від розміру картоплі: дуже дрібна картопля готується швидше, а особливо великі бульби можуть зайняти більше часу.

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