Удивительно и вкусно: десерт из вареных яиц

Десерт имеет нежную консистенцию и буквально тает во рту.

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Рецептов десертов существует огромное количество, однако вряд ли многие пробовали приготовить что-нибудь сладкое из вареных яиц. А зря! Известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура поделилась рецептом десерта из вареных яиц. Он отличается не только необычным составом, но и получается очень вкусным. Удивите своих близких и гостей, предложив им такое угощение.

Десерт из вареных яиц

Ингредиенты (на 1-2 порции):

вареные яйца – 4 шт;

какао – 4 ст. л;

ванильный сахар или экстракт– 1 ч. л;

молоко – 100-120 мл.

Способ приготовления:

Яйца почистить, сложить в чашу блендера. Туда же добавить все остальные ингредиенты. Все хорошо перебить до гладкой однородной массы. Выложить ее в любую форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь. После этого украсить по своему желанию и можно подавать к столу.

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