Удивительно и вкусно: десерт из вареных яиц
Десерт имеет нежную консистенцию и буквально тает во рту.
Рецептов десертов существует огромное количество, однако вряд ли многие пробовали приготовить что-нибудь сладкое из вареных яиц. А зря! Известный украинский кулинарный блогер Валерия Велигура поделилась рецептом десерта из вареных яиц. Он отличается не только необычным составом, но и получается очень вкусным. Удивите своих близких и гостей, предложив им такое угощение.
Десерт из вареных яиц
Ингредиенты (на 1-2 порции):
- вареные яйца – 4 шт;
- какао – 4 ст. л;
- ванильный сахар или экстракт– 1 ч. л;
- молоко – 100-120 мл.
Способ приготовления:
Яйца почистить, сложить в чашу блендера. Туда же добавить все остальные ингредиенты. Все хорошо перебить до гладкой однородной массы. Выложить ее в любую форму, накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на ночь. После этого украсить по своему желанию и можно подавать к столу.
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