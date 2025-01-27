Дивно і смачно: десерт із варених яєць

Десерт має ніжну консистенцію і буквально тане в роті.

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Рецептів десертів існує величезна кількість, проте навряд чи багато хто пробував приготувати що-небудь солодке з варених яєць. А даремно! Відома українська кулінарнаб логерка Валерія Велігура поділилася рецептом десерту з варених яєць. Він вирізняється не тільки незвичайним складом, а й виходить дуже смачним. Здивуйте своїх близьких і гостей, запропонувавши їм таке частування.

Десерт із варених яєць

Інгредієнти (на 1-2 порції):

варені яйця – 4 шт;

какао – 4 ст. л;

ванільний цукор або екстракт – 1 ч. л;

молоко – 100-120 мл.

Спосіб приготування:

Яйця почистити, скласти в чашу блендера. Туди ж додати всі інші інгредієнти. Усе добре перебити до гладкої однорідної маси. Викласти її в будь-яку форму, накрити харчовою плівкою і відправити в холодильник на ніч. Після цього прикрасити за своїм бажанням і можна подавати до столу.

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