Домашний батон: как легко приготовить ароматную домашнюю выпечку
Готовому батону необходимо дать немного остыть прежде, чем есть его.
Батон, приготовленный в домашних условиях, обладает особенным ароматом и получается вкуснее, чем из магазина. Приготовить его достаточно просто. Как именно – рассказала и показала кулинарный блогер Светлана Бауэр.
Домашний батон
Ингредиенты:
- теплая вода – 200 мл;
- соль – 0,5-1 ч. л;
- сахар – 3 ст. л;
- растительное масло – 30 мл;
- сухие дрожжи – 5 гр (свежие – 15 гр);
- мука – примерно 350 гр.
Способ приготовления:
В миску налить теплую воду, добавить соль, сахар и дрожжи. Все хорошо перемешать, чтобы все растворилось. Просеять муку и постепенно добавить ее в миску. Замесить тесто, во время замеса добавив растительное масло, и тщательно вымешать.
Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на 1 час, чтобы оно увеличилось в два раза.
После расстойки выложить тесто на стол, обмять его и раскатать в пласт. Свернуть тесто в рулет, тщательно защипывая края, и подвернуть их внутрь. Переложить батон на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Накрыть батон полотенцем и оставить на 20–30 минут. Сделать на батоне надрезы, смазать поверхность взбитым яйцом.
Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут до золотистой корочки.
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