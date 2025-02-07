Домашній батон: як легко приготувати ароматну домашню випічку

Готовому батону необхідно дати трохи охолонути, перш ніж їсти його.

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Батон, приготований у домашніх умовах, має особливий аромат і виходить смачнішим, ніж із магазину. Приготувати його досить просто. Як саме — розповіла і показала кулінарна блогерка Світлана Бауер.

Домашній батон

Інгредієнти:

тепла вода – 200 мл;

сіль – 0,5-1 ч. л;

цукор – 3 ст. л;

рослинна олія – 30 мл;

сухі дріжджі – 5 г (свіжі – 15 г);

борошно – приблизно 350 г.

Спосіб приготування:

У миску налити теплу воду, додати сіль, цукор і дріжджі. Усе добре перемішати, щоб усе розчинилося. Просіяти борошно і поступово додати його в миску. Замісити тісто, під час замісу додавши олію, і ретельно вимішати.

Накрити тісто рушником і залишити в теплому місці на 1 годину, щоб воно збільшилося вдвічі.

Після вистоювання викласти тісто на стіл, обім'яти його і розкачати в пласт. Згорнути тісто в рулет, ретельно защипуючи краї, і підвернути їх усередину. Перекласти батон на деко, застелене папером для випічки.

Накрити батон рушником і залишити на 20-30 хвилин. Зробити на батоні надрізи, змастити поверхню збитим яйцем.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки.

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