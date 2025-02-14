Cочные и вкусные голубцы на ужин: простой рецепт

Голубцы в соусе из сметаны – это простое и вкусное блюдо, которое придется всем по вкусу.

Related video

Мясной фарш в листья капусты заворачивают по всему миру и называют это блюдо по-разному. Но обычные голубцы – это классика и это очень вкусно. Фокус расскажет, как приготовить это блюдо.

Голубцы классические

Ингредиенты:

рис – 110 г;

вода – 330 мл;

растительное масло – 4 ст. л.;

белокочанная капуста – 1,5 кг;

говяжий фарш – 500 г;

одна луковица;

две морковки;

сметана 20% жирности – 200 г;

сахар – 1 ст. л.;

соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Сварите рис и дайте остыть. Кочан очистите от верхних грубых листьев. Длинным острым ножом осторожно удалите кочерыжку. Кочан разберите на листья, стараясь их не повредить.

В большой кастрюле доведите до кипения воду. Посолите. Порциями опускайте в воду листья капусты и варите 5 минут. Готовые выкладывайте в большую миску с холодной водой.

И приготовьте начинку. Смешайте рис с мясом, посолите, поперчите по вкусу. Листья капусты выложите на стол. Выложите по столовой ложке фарша на капустный лист, сверните конвертиками, подворачивая края.

В большой сковороде диаметром не менее 26 см нагрейте оставшееся растительное масло. Поместите в нее голубцы и обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Голубцы переложите в большую кастрюлю. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на средней терке. Подрумяньте на оставшемся в сковороде масле овощи. Добавьте сметану и сахар. Посолите и поперчите. Перемешайте.

Получившимся соусом залейте жареные голубцы в кастрюле, стараясь, чтобы он покрыл их полностью. Закройте кастрюлю и тушите голубцы на слабом огне в течение 30 минут.

Читайте также:

Как приготовить самые вкусные голубцы: советы от шеф-поваров

Как приготовить нежные голубцы из молодой капусты: пошаговый рецепт вкусного блюда

Постные голубцы по старинному буковинскому рецепту: как приготовить вкусное блюдо