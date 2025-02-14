Соковиті та смачні голубці на вечерю: простий рецепт

Голубці в соусі зі сметани — це проста і смачна страва, яка припаде всім до смаку.

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М'ясний фарш у листя капусти загортають по всьому світу і називають цю страву по-різному. Але звичайні голубці — це класика і це дуже смачно. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Голубці класичні

Інгредієнти:

рис — 110 г;

вода — 330 мл;

рослинна олія — 4 ст. л.;

білокачанна капуста — 1,5 кг;

яловичий фарш — 500 г;

одна цибулина;

дві морквини;

сметана 20% жирності — 200 г;

цукор — 1 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець — за смаком.

Зваріть рис і дайте охолонути. Качан очистіть від верхнього грубого листя. Довгим гострим ножем обережно видаліть качан. Качан розберіть на листя, намагаючись його не пошкодити.

У великій каструлі доведіть до кипіння воду. Посоліть. Порціями опускайте у воду листя капусти та варіть 5 хвилин. Готове викладайте у велику миску з холодною водою.

І приготуйте начинку. Змішайте рис із м'ясом, посоліть, поперчіть за смаком. Листя капусти викладіть на стіл. Викладіть по столовій ложці фаршу на капустяний лист, згорніть конвертиками, підвертаючи краї.

У великій сковороді діаметром не менше 26 см нагрійте рослинну олію, що залишилася. Помістіть у неї голубці та обсмажте з двох боків до рум'яної скоринки. Голубці перекладіть у велику каструлю. Дрібно наріжте цибулю, моркву натріть на середній тертці. Підрум'яньте на олії, що залишилася в сковороді, овочі. Додайте сметану та цукор. Посоліть і поперчіть. Перемішайте.

Отриманим соусом залийте смажені голубці в каструлі, намагаючись, щоб він покрив їх повністю. Закрийте каструлю і тушкуйте голубці на слабкому вогні протягом 30 хвилин.

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