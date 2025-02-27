Хит грузинской кухни: как правильно приготовить цыпленка табака

Хрустящая корочка, сочное мясо и аромат специй желают это блюдо невероятно вкусным.

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Цыпленок табака (тапака) – национальное блюдо грузинской кухни, цыпленок, жаренный на сковороде под прессом. Своим названием он обязан как раз посуде, в которой готовится, – специальной чугунной сковороде с тяжелой крышкой-гнетом под названием "тапа", и фонетически правильным вариантом названия должен был бы быть "цыпленок тапака" — "зажаренный в тапе". Но в народе прижился более ходовой вариант "табака". Такое угощение украсит любой праздничный и будний стол, поэтому обязательно возьмите себе на заметку рецепт от кулинарного блогера Анжелы.

Цыпленок табака

Ингредиенты:

цыпленок – 2 шт;

масло растительное – 30 мл;

масло сливочное – 30 гр;

оливковое масло – 2 ст. л;

паприка – 1 ч. л;

чеснок сушеный – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу;

хмели-сунели – по желанию.

Способ приготовления:

Цыплят помыть, обсушить, обмазать солью, специями и оливковым маслом. Чеснок в идеале лучше взять свежий, пропустить через пресс и обмазать цыплят. Если нет свежего, подойдет и сушеный.

В толстостенной сковороде разогреть растительное масло, затем добавить сливочное и растопить. Выложить цыпленка на сковороду, сверху придавить грузом. Жарить на среднем огне минут 10 до румяной корочки, затем перевернуть, снова придавить грузом и жарить еще минут 15.

Выложить на тарелку, можно посыпать зеленью, по желанию еще обмазать давленным чесноком, либо подать с аджикой или каким-нибудь соусом.

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