Хит грузинской кухни: как правильно приготовить цыпленка табака
Хрустящая корочка, сочное мясо и аромат специй желают это блюдо невероятно вкусным.
Цыпленок табака (тапака) – национальное блюдо грузинской кухни, цыпленок, жаренный на сковороде под прессом. Своим названием он обязан как раз посуде, в которой готовится, – специальной чугунной сковороде с тяжелой крышкой-гнетом под названием "тапа", и фонетически правильным вариантом названия должен был бы быть "цыпленок тапака" — "зажаренный в тапе". Но в народе прижился более ходовой вариант "табака". Такое угощение украсит любой праздничный и будний стол, поэтому обязательно возьмите себе на заметку рецепт от кулинарного блогера Анжелы.
Цыпленок табака
Ингредиенты:
- цыпленок – 2 шт;
- масло растительное – 30 мл;
- масло сливочное – 30 гр;
- оливковое масло – 2 ст. л;
- паприка – 1 ч. л;
- чеснок сушеный – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу;
- хмели-сунели – по желанию.
Способ приготовления:
Цыплят помыть, обсушить, обмазать солью, специями и оливковым маслом. Чеснок в идеале лучше взять свежий, пропустить через пресс и обмазать цыплят. Если нет свежего, подойдет и сушеный.
В толстостенной сковороде разогреть растительное масло, затем добавить сливочное и растопить. Выложить цыпленка на сковороду, сверху придавить грузом. Жарить на среднем огне минут 10 до румяной корочки, затем перевернуть, снова придавить грузом и жарить еще минут 15.
Выложить на тарелку, можно посыпать зеленью, по желанию еще обмазать давленным чесноком, либо подать с аджикой или каким-нибудь соусом.
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