Хіт грузинської кухні: як правильно приготувати курча табака
Хрустка скоринка, соковите м'ясо та аромат спецій роблять цю страву неймовірно смачною.
Курча табака (тапака) — національна страва грузинської кухні, курча, смажене на сковороді під пресом. Своєю назвою воно зобов'язане якраз посуду, в якому готується, — спеціальній чавунній пательні з важкою кришкою-гнетом під назвою "тапа", і фонетично правильним варіантом назви мав би бути "курча тапака" — "засмажене в тапі". Але в народі прижився більш ходовий варіант "табака". Таке частування прикрасить будь-який святковий і буденний стіл, тому обов'язково візьміть собі на замітку рецепт від кулінарної блогерки Анжели.
Курча тютюну
Інгредієнти:
- курча – 2 шт;
- олія рослинна – 30 мл;
- масло вершкове – 30 г;
- оливкова олія – 2 ст. л;
- паприка – 1 ч. л;
- часник сушений – 1 ч. л;
- сіль, перець – за смаком;
- хмелі-сунелі – за бажанням.
Спосіб приготування:
Курчат помити, обсушити, обмазати сіллю, спеціями та оливковою олією. Часник в ідеалі краще взяти свіжий, пропустити через прес і обмазати курчат. Якщо немає свіжого, підійде і сушений.
У товстостінній сковорідці розігріти олію, потім додати вершкове масло і розтопити. Викласти курча на сковорідку, зверху придавити вантажем. Смажити на середньому вогні хвилин 10 до рум'яної скоринки, потім перевернути, знову придавити вантажем і смажити ще хвилин 15.
Викласти на тарілку, можна посипати зеленню, за бажанням ще обмазати давленим часником, або подати з аджикою чи якимось соусом.
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