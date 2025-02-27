Хіт грузинської кухні: як правильно приготувати курча табака

Хрустка скоринка, соковите м'ясо та аромат спецій роблять цю страву неймовірно смачною.

Related video

Курча табака (тапака) — національна страва грузинської кухні, курча, смажене на сковороді під пресом. Своєю назвою воно зобов'язане якраз посуду, в якому готується, — спеціальній чавунній пательні з важкою кришкою-гнетом під назвою "тапа", і фонетично правильним варіантом назви мав би бути "курча тапака" — "засмажене в тапі". Але в народі прижився більш ходовий варіант "табака". Таке частування прикрасить будь-який святковий і буденний стіл, тому обов'язково візьміть собі на замітку рецепт від кулінарної блогерки Анжели.

Курча тютюну

Інгредієнти:

курча – 2 шт;

олія рослинна – 30 мл;

масло вершкове – 30 г;

оливкова олія – 2 ст. л;

паприка – 1 ч. л;

часник сушений – 1 ч. л;

сіль, перець – за смаком;

хмелі-сунелі – за бажанням.

Спосіб приготування:

Курчат помити, обсушити, обмазати сіллю, спеціями та оливковою олією. Часник в ідеалі краще взяти свіжий, пропустити через прес і обмазати курчат. Якщо немає свіжого, підійде і сушений.

У товстостінній сковорідці розігріти олію, потім додати вершкове масло і розтопити. Викласти курча на сковорідку, зверху придавити вантажем. Смажити на середньому вогні хвилин 10 до рум'яної скоринки, потім перевернути, знову придавити вантажем і смажити ще хвилин 15.

Викласти на тарілку, можна посипати зеленню, за бажанням ще обмазати давленим часником, або подати з аджикою чи якимось соусом.

Читайте також:

Курка у вершковому соусі з паприкою: рецепт смачної страви з англійської кухні

Курка у винно-вершковому соусі зі шпинатом: рецепт вишуканої та дуже простої страви на вечерю

уриця з рисом у духовці: рецепт легкої та смачної страви на вечерю (відео)