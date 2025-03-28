Несложный рецепт: вкуснейший домашний хлеб, который можно приготовить из простых ингредиентов

Обычно желающих испечь домашний хлеб останавливает перспектива долго возиться с тестом. Но этот рецепт не такой.

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Кто не любит запах свежеиспеченного хлеба в доме? Однако часто мысль о замешивании, подъеме теста и многочасовом ожидании заставляет сдаться даже опытных кулинаров. Но есть невероятно простой рецепт домашнего хлеба, требующий всего 5 минут активного приготовления. Это быстрое и эффективное решение для тех, кто хочет наслаждаться домашним хлебом без стресса. Рецептом поделились на сайте Сlick.

Домашний хлеб

Ингредиенты:

800 г муки;

2 чайные ложки соли;

2 столовые ложки сахара;

10 г сухих дрожжей;

500 мл теплой воды;

30 мл оливкового масла.

Просейте муку в большую миску. Просеивать муку надо, чтобы тесто получилось более воздушным. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи, затем тщательно перемешайте.

Вылейте теплую воду и оливковое масло в сухие ингредиенты и замесите тесто, пока оно не станет гладким. Это займет не более пяти минут.

Накройте миску чистым полотенцем и оставьте подниматься в теплом месте на 2 часа, пока объем не увеличится вдвое.

Разделите тесто на две части, сформируйте буханки и дайте им отдохнуть 30–40 минут.

Смажьте поверхность теста смесью молока и оливкового масла для получения золотистой и хрустящей корочки.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте хлеб в течение 30–40 минут, пока он не станет золотисто-коричневым.

Достаньте хлеб из духовки, дайте ему немного остыть и наслаждайтесь.

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