Нескладний рецепт: дуже смачний домашній хліб, який можна приготувати з простих інгредієнтів
Зазвичай охочих спекти домашній хліб зупиняє перспектива довго возитися з тістом. Але цей рецепт не такий.
Хто не любить запах свіжоспеченого хліба в домі? Однак часто думка про замішування, підйом тіста і багатогодинне очікування змушує здатися навіть досвідчених кулінарів. Але є неймовірно простий рецепт домашнього хліба, що вимагає всього 5 хвилин активного приготування. Це швидке й ефективне рішення для тих, хто хоче насолоджуватися домашнім хлібом без стресу. Рецептом поділилися на сайті Сlick.
Домашній хліб
Інгредієнти:
- 800 г борошна;
- 2 чайні ложки солі;
- 2 столові ложки цукру;
- 10 г сухих дріжджів;
- 500 мл теплої води;
- 30 мл оливкової олії.
Просійте борошно у велику миску. Просіювати борошно треба, щоб тісто вийшло більш повітряним. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі, потім ретельно перемішайте.
Вилийте теплу воду й оливкову олію в сухі інгредієнти та замісіть тісто, поки воно не стане гладким. Це займе не більше п'яти хвилин.
Накрийте миску чистим рушником і залиште підніматися в теплому місці на 2 години, поки об'єм не збільшиться вдвічі.
Розділіть тісто на дві частини, сформуйте буханки і дайте їм відпочити 30–40 хвилин.
Змастіть поверхню тіста сумішшю молока й оливкової олії для отримання золотистої та хрусткої скоринки.
Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте хліб протягом 30–40 хвилин, поки він не стане золотисто-коричневим.
Дістаньте хліб із духовки, дайте йому трохи охолонути і насолоджуйтеся.
Читайте також:
Перекус нашвидкуруч: рецепт бутербродів із сиром і крабовими паличками
Можна їсти навіть на дієті: 4 види хліба, в якому найменше калорій
Балик екмек: як приготувати популярний турецький перекус із рибою