Нескладний рецепт: дуже смачний домашній хліб, який можна приготувати з простих інгредієнтів

Зазвичай охочих спекти домашній хліб зупиняє перспектива довго возитися з тістом. Але цей рецепт не такий.

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Хто не любить запах свіжоспеченого хліба в домі? Однак часто думка про замішування, підйом тіста і багатогодинне очікування змушує здатися навіть досвідчених кулінарів. Але є неймовірно простий рецепт домашнього хліба, що вимагає всього 5 хвилин активного приготування. Це швидке й ефективне рішення для тих, хто хоче насолоджуватися домашнім хлібом без стресу. Рецептом поділилися на сайті Сlick.

Домашній хліб

Інгредієнти:

800 г борошна;

2 чайні ложки солі;

2 столові ложки цукру;

10 г сухих дріжджів;

500 мл теплої води;

30 мл оливкової олії.

Просійте борошно у велику миску. Просіювати борошно треба, щоб тісто вийшло більш повітряним. Додайте сіль, цукор і сухі дріжджі, потім ретельно перемішайте.

Вилийте теплу воду й оливкову олію в сухі інгредієнти та замісіть тісто, поки воно не стане гладким. Це займе не більше п'яти хвилин.

Накрийте миску чистим рушником і залиште підніматися в теплому місці на 2 години, поки об'єм не збільшиться вдвічі.

Розділіть тісто на дві частини, сформуйте буханки і дайте їм відпочити 30–40 хвилин.

Змастіть поверхню тіста сумішшю молока й оливкової олії для отримання золотистої та хрусткої скоринки.

Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте хліб протягом 30–40 хвилин, поки він не стане золотисто-коричневим.

Дістаньте хліб із духовки, дайте йому трохи охолонути і насолоджуйтеся.

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