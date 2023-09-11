Россия будет наступать в конце сентября? Зачем Москва мобилизует до 700 тысяч солдат и готовит ракеты

Скопление вражеских сил на Купянско-Лиманском, Бахмутском и Токмакском направлениях может говорить о подготовке россиян к масштабному наступлению. Для Кремля главное — сохранить сухопутный коридор в Крым и показать успехи в Луганской области, уверены опрошенные Фокусом военные аналитики.

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В России на временно оккупированных территориях Украины готовится массовая принудительная мобилизация. Армию РФ могут пополнить до 700 тысяч человек, заявил Генштаб Украины.

Украинская сторона говорит, что 40 тысяч жителей Чечни хотят использовать как "заградительные отряды" позади войск. Британская разведка располагает меньшими цифрами: в российскую армию до конца 2023 года попадут 420 тысяч контрактников.

Увеличение количества военных грозит России выводом рабочей силы из промышленности, но специалистов IТ-сектора трогать не будут, говорят военные аналитики.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявляет о скрытой мобилизации, которую продолжает Кремль. За текущий год в ряды ВС РФ могли призвать до 100 тысяч россиян. Процесс затормозил выборы глав регионов и подготовка к выборам президента России, которые запланированы на 17 марта 2024 года.

Кроме пополнения личного состава, ВС РФ стремятся найти силы для массированных ракетных ударов по Украине. На границе уже разместили 46 ОТРК "Искандер", теперь левый берег Днепра и часть правого постоянно будут под угрозой обстрела.

В Севастополе что-то знают? Будет ли наступление РФ осенью

В СМИ появились версии о подготовке ВС РФ к масштабному наступлению из-за скопления вражеских сил на Купянско-Лиманском, Бахмутском и Токмакском направлениях.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев обращает внимание на первое направление, где собрались силы 25-й армии, а также к северу и югу от Бахмута. На Токмакском направлении были замечены четыре российских воздушно-десантных дивизии, говорит военный в беседе с Фокусом.

Селезнев со ссылкой на источники из Крыма сказал, что в Севастополе оккупанты распространяют сведения о датах с 26 по 28 сентября. В этот день ВС РФ могут перейти в масштабное наступление.

"Если происходит выстраивание вражеских частей для наступления, атака будет. На севере, Купянско-Лиманском направлении враг обустраивает оборонные рубежи вдоль левого берега Оскола. Это нужно для фиксации территориальных приобретений в Харьковской области. Другой момент — мечты взять под контроль всю Луганскую область и выполнить одну из задач так называемой "СВО", — рассказал Селезнев.

Серьезных ресурсов для организации активного наступления в районе Авдеевки, Марьинки и Бахмута пока не видно. Если захватчики получат подкрепление, они могут попытаться вытеснить ВСУ за канал Северский Донец.

ВС РФ важно сохранить контроль над Работино, Токмаком и Бердянском, так как это сухопутный коридор, соединяющий материковый юг Украины с Крымом. Связь через Керченский мост перестала быть стабильной и президент РФ это понимает, подчеркнул специалист.

Иран и КНДР помогут. Оценки потенциала России для ведения войны

Заявления представителей украинской военной разведки насчет слабого военного потенциала РФ нужно оценивать с точки зрения изменений работы предприятий российского ВПК, полагает эксперт.

Масштабная мобилизация в России, как уточняет полковник запаса ВСУ, может совпадать с волнами ракетных атак по Украине.

"В России запустились оборонные предприятия, ведется коллаборация со странами-изгоями: Северной Кореей и Ираном. Когда говорят об усталости путинской армии, а у российской экономики нет возможностей на производство оружия, это ложь. Цивилизованный мир продолжает покупать нефть и газ у Москвы, пользуясь серыми схемами", — объяснил Селезнев.

При наличии денег, оккупанты всегда найдут вооружение для войны в Украине. Истории о завершении боевых действий из-за нехватки ресурсов у Путина несправедлива в первую очередь по отношению к украинским военным, заключил он.

"Холод и грязь — не помеха для ВСУ"

Аналитики американского Института изучения войны предполагают, что ВСУ не ослабят контрнаступление в условиях ухудшения погоды. Продвижение украинской армии может возобновиться зимой.

"Зимой на территории Украины наблюдаются сильные морозы, что делает местность более благоприятной для механизированных маневренных боевых действий, и украинские чиновники выразили готовность использовать эти погодные условия зимой 2023-2024 годов", — говорят они.

А начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов отмечает сложность ведения войны в условиях холода и грязи. Россияне успешно применяют противотанковые комплексы и дроны-камикадзе против бронетехники, добавил он.

"Боевые действия и наступление по всем направлениям будут продолжаться", — подчеркнул глава военной разведки.

Украинское наступление продолжается преимущественно на ногах, так было прошлой осенью в Бахмуте Донецкой области, резюмировал он.

Напомним, в Украине продолжается мобилизация после решения президента Владимира Зеленского продлить военное положение. Патрульные и военкомы часто останавливают на улицах мужчин для вручения повесток.

Фокус ранее писал, как и.о. командира танковой роты "Стальные вурдалаки" 3-й ОШБр с позывным "Кагор" резко осудил нежелание украинских мужчин воевать. По его мнению, уклонисты "не имеют яиц".