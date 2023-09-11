Росія буде наступати наприкінці вересня? Навіщо Москва мобілізує до 700 тисяч солдатів і готує ракети

Скупчення ворожих сил на Куп'янсько-Лиманському, Бахмутському і Токмацькому напрямках може свідчити про підготовку росіян до масштабного наступу. Для Кремля головне — зберегти сухопутний коридор до Криму і показати успіхи в Луганській області, впевнені опитані Фокусом військові аналітики.

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У Росії на тимчасово окупованих територіях України готується масова примусова мобілізація. Армію РФ можуть поповнити до 700 тисяч осіб, заявив Генштаб України.

Українська сторона каже, що 40 тисяч жителів Чечні хочуть використовувати як "загороджувальні загони" позаду військ. Британська розвідка має в своєму розпорядженні менші цифри: до російської армії до кінця 2023 року потраплять 420 тисяч контрактників.

Збільшення кількості військових загрожує Росії виведенням робочої сили з промисловості, але фахівців ІТ-сектору чіпати не будуть, кажуть військові аналітики.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявляє про приховану мобілізацію, яку продовжує Кремль. За поточний рік до лав ЗС РФ могли призвати до 100 тисяч росіян. Процес загальмували вибори голів регіонів і підготовка до виборів президента Росії, які заплановані на 17 березня 2024 року.

Окрім поповнення особового складу, ЗС РФ прагнуть знайти сили для масованих ракетних ударів по Україні. На кордоні вже розмістили 46 ОТРК "Іскандер", тепер лівий берег Дніпра і частина правого постійно будуть під загрозою обстрілу.

У Севастополі щось знають? Чи буде наступ РФ восени

У ЗМІ з'явилися версії про підготовку ЗС РФ до масштабного наступу через скупчення ворожих сил на Куп'янсько-Лиманському, Бахмутському і Токмацькому напрямках.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов звертає увагу на перший напрямок, де зібралися сили 25-ї армії, а також на північ і південь від Бахмута. На Токмацькому напрямку були помічені чотири російські повітряно-десантні дивізії, каже військовий у бесіді з Фокусом.

Селезньов із посиланням на джерела з Криму сказав, що в Севастополі окупанти поширюють відомості про дати з 26 по 28 вересня. Цього дня ЗС РФ можуть перейти в масштабний наступ.

"Якщо відбувається вибудовування ворожих частин для наступу, атака буде. На півночі, Куп'янсько-Лиманському напрямку ворог облаштовує оборонні рубежі вздовж лівого берега Оскола. Це потрібно для фіксації територіальних надбань у Харківській області. Інший момент — мрії взяти під контроль усю Луганську область і виконати одне із завдань так званої "СВО", — розповів Селезньов.

Серйозних ресурсів для організації активного наступу в районі Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута поки що не видно. Якщо загарбники отримають підкріплення, вони можуть спробувати витіснити ЗСУ за канал Сіверський Донець.

ЗС РФ важливо зберегти контроль над Роботиним, Токмаком і Бердянськом, оскільки це сухопутний коридор, що з'єднує материковий південь України з Кримом. Зв'язок через Керченський міст перестав бути стабільним і президент РФ це розуміє, підкреслив фахівець.

Іран і КНДР допоможуть. Оцінки потенціалу Росії для ведення війни

Заяви представників української військової розвідки щодо слабкого військового потенціалу РФ потрібно оцінювати з точки зору змін роботи підприємств російського ВПК, вважає експерт.

Масштабна мобілізація в Росії, як уточнює полковник запасу ЗСУ, може збігатися з хвилями ракетних атак по Україні.

"У Росії запустилися оборонні підприємства, ведеться колаборація з країнами-ізгоями: Північною Кореєю та Іраном. Коли говорять про втому путінської армії, а у російської економіки немає можливостей на виробництво зброї, це брехня. Цивілізований світ продовжує купувати нафту і газ у Москви, користуючись сірими схемами", — пояснив Селезньов.

За наявності грошей, окупанти завжди знайдуть озброєння для війни в Україні. Історії про завершення бойових дій через брак ресурсів у Путіна несправедливі насамперед щодо українських військових, підсумував він.

"Холод і бруд — не перешкода для ЗСУ"

Аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що ЗСУ не послаблять контрнаступ в умовах погіршення погоди. Просування української армії може відновитися взимку.

"Взимку на території України спостерігаються сильні морози, що робить місцевість більш сприятливою для механізованих маневрених бойових дій, і українські посадовці висловили готовність використати ці погодні умови взимку 2023-2024 років", — кажуть вони.

А начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначає складність ведення війни в умовах холоду і бруду. Росіяни успішно застосовують протитанкові комплекси і дрони-камікадзе проти бронетехніки, додав він.

"Бойові дії і наступ за всіма напрямками триватимуть", — наголосив глава військової розвідки.

Український наступ триває переважно на ногах, так було минулої осені в Бахмуті Донецької області, резюмував він.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація після рішення президента Володимира Зеленського продовжити воєнний стан. Патрульні та військкоми часто зупиняють на вулицях чоловіків для вручення повісток.

Фокус раніше писав, як в.о. командира танкової роти "Сталеві вовкулаки" 3-ї ОШБр з позивним "Кагор" різко засудив небажання українських чоловіків воювати. На його думку, ухильники "не мають яєць".