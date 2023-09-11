ЗС РФ готують масштабний наступ на фронті, вже відома дата, — військовий експерт

За словами ексречника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, часу на активну участь у бойових діях бронетехніки залишилося зовсім небагато — до середини жовтня. Проте сьогодні ніхто не зможе сказати з повною впевненістю, як саме розвиватимуться події на фронті.

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Військовий експерт Владислав Селезньов 11 версня заявив, що Збройні сили Російської Федерації готують масштабний наступ. На це вказує концентрація ворожих сил і засобів на Куп'янсько-Лиманському, Бахмутському та на Токмацькому напрямках. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю Оbozrevatel.

На його думку українська армія готує поле майбутньої битви шляхом знищення ворожих ресурсів.

"Ця опція працює. За умови відсутності панування в повітрі те, що роблять наші льотчики, що роблять наші артилеристи, — це справді диво, подвиг", — зазначив експерт.

Владислав Селезньов оцінив перспективи українського наступу. Він зазначив, що в цьому питанні дуже багато змінних, щоб робити якісь прогнози.

"Єдине чітке розуміння, яке ми маємо, — щодо погодних умов. У вересні та, можливо, у першій декаді жовтня буде більш-менш сухо, із середини жовтня почнуться осінні дощі, які перетворять наші поля та польові дороги на суцільне болото. За таких умов переміщати бронетехніку буде неможливо. Найімовірніше, на цей момент операція перейде у фазу позиційної війни", — вважає військовий експерт.

За його словами, ЗС РФ має досить багато ресурсів, вони їх підтягують і готуються до атаки.

"Зверніть увагу на Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там концентрується підрозділ 25-ї армії… Серйозна концентрація сил та засобів на північ і на південь від Бахмута. На Токмацькому напрямку зосереджено дві бойові повітряно-десантні дивізії противника, 7-ма і 76-та, і ще дві, складені з "чмобіків", — наголосив експерт.

Він, спираючись на свої джерела, назвав дату, коли РФ може перейти до масштабного наступу: "Мої джерела з Криму повідомляють про те, що в Севастополі серед військовослужбовців іде розмова про те, що 26 вересня — це та дата, коли путінська армія може перейти в масштабний наступ. До цього періоду підтягуватимуться особовий склад та резерви".

Селезньов підкреслив, що бойові дії йдуть вже понад півтора року і противник зазнає величезних втрат.

"Говорити про те, що ситуація на полі бою визначена, я не став би. Нинішня війна – це війна ресурсів. Її результат залежить від ресурсних можливостей як окупаційної армії, так і українських Сил оборони", — підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, 10 вересня Фокус писав, що у Держдепі США оцінили наступ ЗСУ на півдні. У США вважають, що Росія створила найбільшу за останні 100 років лінію оборони, а Україні потрібне обладнання для механізованого розмінування та далекобійна артилерія для її прориву.