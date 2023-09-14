Ракет будет много. Контрабандные схемы позволят РФ увеличить частоту ударов по Украине в разы

Москва нарастила производство боеприпасов благодаря экономии: если ЕC и США тратят на выпуск 155-мм артснаряда до 6 000 долларов, то РФ — 600 долларов. Киеву может не хватить систем ПВО Patriot из-за увеличения выпуска ракет разного вида базирования, осенью и зимой придется выбирать объекты для защиты, уверены западные аналитики.

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России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль Запада. Производство ракет и боеприпасов увеличились по сравнению с довоенным уровнем, Украина станет уязвимее в ближайшие месяцы к новым ракетным ударам, пишет американская газета The New York Times.

До 24 февраля 2022 года России не нужно было выпускать боеприпасы. Агрессор накопил около 16-17 миллионов тонн. За последний год ВС РФ уже потратили примерно 11 миллионов тонн.

По оценкам высокопоставленного чиновника из министерства обороны Эстонии Кусти Салма, производство боеприпасов в России в 7 раз превышает уровень Запада. Производственные затраты в России намного ниже, Москва жертвует безопасностью и качеством ради создания дешевого оружия. К примеру, западные страны тратят на выпуск 155-мм артиллерийского снаряда 5000–6000 долларов, а РФ — 600 долларов, сказал эстонский чиновник.

Производство российского ВПК, по сведениям газеты, набирало обороты в конце прошлого года. Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в разговоре с Фокусом отмечает, что до 24 февраля 2022 года России не нужно было выпускать боеприпасы. Агрессор накопил около 16-17 миллионов тонн. За последний год ВС РФ уже потратили примерно 11 миллионов тонн.

"Темпы использования высокие, а готовность выпускать — до 2 миллионов. И насколько им хватит такого уровня замещения? Именно поэтому [президент РФ Владимир] Путин встречался с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. КНДР способна изготавливать советские боеприпасы, а РФ их не хватает из-за выбранной тактики войны", — пояснил эксперт.

Кроме количества боеприпасов, нужно обеспечить и логистику. Театр боевых действий контролируется украинской разведкой. Выявить склады боеприпасов и уничтожить их системами HIMARS — уже стандартная задача для ВСУ. Привозить снаряды с Дальнего Востока становится дорого, так как хранить их ближе к линии фронта опасно, добавил специалист.

Европейский и американский ВПК не был настроен на выпуск боеприпасов. Последние 30 лет они пребывали в романтическом настроении и думали, что РФ никому не будет угрожать, добавил он.

"Они полагались на высокоточное оружие и авиацию. Современные военные операции не предполагают массированное использование артиллерии. Никто просто не думал, что вернется тактика Второй мировой войны. Но сейчас западный ВПК переориентировался, 2 млн снарядов уже законтрактовали", — пояснил Самусь.

Ракет будут производить много, ведь у Москвы есть деньги от экспорта нефти и газа. Действуют и схемы обхода санкций.

Ударов по Украине будет больше?

Американские чиновники признают, что ВС РФ применяли артиллерию для обстрелов ВСУ на передовой, а ракеты — для атак по критической инфраструктуре в тылу. Теперь они опасаются, что увеличение запасов ракет принесет украинцам темную и холодную зиму.

У Киева недостаточно систем ПВО, чтобы прикрыть всю страну, приходится выбирать объекты для защиты. По словам украинских чиновников, усиление ракетных ударов может сломать противовоздушную оборону страны.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) опровергает данные NYT о наращивании военного производства в России. Враг пытается нарастить объемы вооружений, но к уровню запасов до 24 февраля 2022 года вернуться будет нереально, уверен представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"К таким объемам они еще долгий период не смогут возвратиться. Но угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, гражданской инфраструктуре сохраняются", – сказал военный.

РФ значительно увеличила производство ракет разного вида базирования. Количество ракетных ударов с наступлением отопительного сезона увеличится в разы.

Россия готова продолжить удары по гражданским объектам осенью и зимой, поэтому Украине нужно больше систем ПВО Patriot, считает Михаил Самусь.

"Ракет будут производить много, ведь у Москвы есть деньги от экспорта нефти и газа. Действуют и схемы обхода санкций. Украине надо помочь с системами ПВО и ПРО. Запад мог бы нам предоставить Patriot для временного пользования. Если не будет угроз от РФ мы их передадим обратно. В Испании или Италии они просто стоят, там нет угроз ракетных ударов", — заметил эксперт.

По оценкам военного эксперта Дмитрия Снегирева, РФ значительно увеличила производство ракет разного вида базирования. Количество ракетных ударов с наступлением отопительного сезона увеличится в разы.

"Военная доктрина РФ подразумевает точечные удары по объектам критической инфраструктуры для принуждения противника к мирным переговорам. Это основной рычаг экономического и политического давления на Украину. Если Запад увеличит поставки систем ПРО и ПВО, это минимизирует атаки", — рассказал эксперт Фокусу.

Другая проблема — увеличение производства беспилотников в 1,5 раза. С помощью дронов ВС РФ попытаются выявить украинские установки ПВО, отметил Снегирев.

С запасами боеприпасов у КНДР "все хорошо", ведь их ВПК очень развит. Однако качество этих боеприпасов под вопросом.

Контрабанда в РФ и помощь Северной Кореи

Министерство обороны России наладило пути контрабанды микроэлектроники и других западных компонентов для крылатых ракет и высокоточного оружия, уточняет издание.

"Чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, поместятся в несколько рюкзаков", — говорит эксперт по международной безопасности аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович.

В качестве примера NYT приводит обвинение в нарушении норм экспортного контроля гражданином России и Германии Артуром Петровым. Он закупил микроэлектронику у американских экспортеров и отправил ее на Кипр, Латвию и Таджикистан. А другие компании доставили компоненты в Россию.

Стоит подчеркнуть, что Россия может получить дополнительные боеприпасы от Северной Кореи. В Пентагоне насторожены и говорят, что главной целью встречи 13 сентября Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке было обсуждение снабжения снарядами армии России.

У Северной Кореи есть большие запасы боеприпасов для артиллерийских систем, которые используют военные РФ, сказал в комментарии DW эксперт Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) Симон Веземан.

Научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле Федор Тертицкий добавляет, что с запасами боеприпасов у КНДР "все хорошо", ведь их ВПК очень развит. Однако качество этих боеприпасов под вопросом.

Фокус ранее писал, что страны ЕC снизили расходы на оборону. Политические интриги влияют на показатели промышленности и ограничивают поставки вооружений Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 августа объявил об увеличении производства украинскими оборонными компаниями. Речь идет о снарядах, дронах, ракетах и бронетехнике.