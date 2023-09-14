Ракет буде багато. Контрабандні схеми дозволять РФ збільшити частоту ударів по Україні в рази

Москва наростила виробництво боєприпасів завдяки економії: якщо ЄС і США витрачають на випуск 155-мм артснаряду до 6 000 доларів, то РФ — 600 доларів. Києву може не вистачити систем ППО Patriot через збільшення випуску ракет різного виду базування, восени та взимку доведеться вибирати об'єкти для захисту, впевнені західні аналітики.

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Росії вдалося подолати санкції та експортний контроль Заходу. Виробництво ракет і боєприпасів збільшилися порівняно з довоєнним рівнем, Україна стане вразливішою найближчими місяцями до нових ракетних ударів, пише американська газета The New York Times.

До 24 лютого 2022 року Росії не потрібно було випускати боєприпаси. Агресор накопичив приблизно 16-17 мільйонів тонн. За останній рік ЗС РФ уже витратили приблизно 11 мільйонів тонн.

За оцінками високопоставленого чиновника з міністерства оборони Естонії Кусті Салма, виробництво боєприпасів у Росії в 7 разів перевищує рівень Заходу. Виробничі витрати в Росії набагато нижчі, Москва жертвує безпекою і якістю заради створення дешевої зброї. Наприклад, західні країни витрачають на випуск 155-мм артилерійського снаряда 5 000-6 000 доларів, а РФ — 600 доларів, сказав естонський чиновник.

Виробництво російського ВПК, за відомостями газети, набирало обертів наприкінці минулого року. Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у розмові з Фокусом зазначає, що до 24 лютого 2022 року Росії не потрібно було випускати боєприпаси. Агресор накопичив приблизно 16-17 мільйонів тонн. За останній рік ЗС РФ уже витратили приблизно 11 мільйонів тонн.

"Темпи використання високі, а готовність випускати — до 2 мільйонів. І наскільки їм вистачить такого рівня заміщення? Саме тому [президент РФ Володимир] Путін зустрічався з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. КНДР здатна виготовляти радянські боєприпаси, а РФ їх не вистачає через обрану тактику війни", — пояснив експерт.

Крім кількості боєприпасів, потрібно забезпечити і логістику. Театр бойових дій контролюється українською розвідкою. Виявити склади боєприпасів і знищити їх системами HIMARS — уже стандартне завдання для ЗСУ. Привозити снаряди з Далекого Сходу стає дорого, оскільки зберігати їх ближче до лінії фронту небезпечно, додав фахівець.

Європейський і американський ВПК не був налаштований на випуск боєприпасів. Останні 30 років вони перебували в романтичному настрої і думали, що РФ нікому не загрожуватиме, додав він.

"Вони покладалися на високоточну зброю та авіацію. Сучасні військові операції не передбачають масованого використання артилерії. Ніхто просто не думав, що повернеться тактика Другої світової війни. Але зараз західний ВПК переорієнтувався, 2 млн снарядів уже законтрактували", — пояснив Самусь.

Ракет вироблятимуть багато, адже у Москви є гроші від експорту нафти і газу. Діють і схеми обходу санкцій.

Ударів по Україні буде більше?

Американські чиновники визнають, що ЗС РФ застосовували артилерію для обстрілів ЗСУ на передовій, а ракети — для атак по критичній інфраструктурі в тилу. Тепер вони побоюються, що збільшення запасів ракет принесе українцям темну і холодну зиму.

У Києва недостатньо систем ППО, щоб прикрити всю країну, доводиться вибирати об'єкти для захисту. За словами українських чиновників, посилення ракетних ударів може зламати протиповітряну оборону країни.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) спростовує дані NYT про нарощування військового виробництва в Росії. Ворог намагається наростити обсяги озброєнь, але до рівня запасів до 24 лютого 2022 року повернутися буде нереально, упевнений представник ГУР МО Андрій Юсов.

"До таких обсягів вони ще довгий період не зможуть повернутися. Але загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, цивільній інфраструктурі зберігаються", — сказав військовий.

РФ значно збільшила виробництво ракет різного виду базування. Кількість ракетних ударів із настанням опалювального сезону збільшиться в рази.

Росія готова продовжити удари по цивільних об'єктах восени і взимку, тому Україні потрібно більше систем ППО Patriot, вважає Михайло Самусь.

"Ракет вироблятимуть багато, адже у Москви є гроші від експорту нафти і газу. Діють і схеми обходу санкцій. Україні треба допомогти з системами ППО і ПРО. Захід міг би нам надати Patriot для тимчасового користування. Якщо не буде загроз від РФ ми їх передамо назад. В Іспанії чи Італії вони просто стоять, там немає загроз ракетних ударів", — зауважив експерт.

За оцінками військового експерта Дмитра Снєгирьова, РФ значно збільшила виробництво ракет різного виду базування. Кількість ракетних ударів із настанням опалювального сезону збільшиться в рази.

"Військова доктрина РФ передбачає точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури для примусу противника до мирних переговорів. Це основний важіль економічного і політичного тиску на Україну. Якщо Захід збільшить постачання систем ПРО і ППО, це мінімізує атаки", — розповів експерт Фокусу.

Інша проблема — збільшення виробництва безпілотників у 1,5 рази. За допомогою дронів ЗС РФ спробують виявити українські установки ППО, зазначив Снєгирьов.

Із запасами боєприпасів у КНДР "все добре", адже їхній ВПК дуже розвинений. Однак якість цих боєприпасів під питанням.

Контрабанда в РФ і допомога Північної Кореї

Міністерство оборони Росії налагодило шляхи контрабанди мікроелектроніки та інших західних компонентів для крилатих ракет і високоточної зброї, уточнює видання.

"Чипи, необхідні для виготовлення кількох сотень крилатих ракет, помістяться в кілька рюкзаків", — каже експерт з міжнародної безпеки аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович.

Як приклад NYT наводить обвинувачення в порушенні норм експортного контролю громадянином Росії та Німеччини Артуром Петровим. Він закупив мікроелектроніку в американських експортерів і відправив її на Кіпр, Латвію і Таджикистан. А інші компанії доставили компоненти в Росію.

Варто підкреслити, що Росія може отримати додаткові боєприпаси від Північної Кореї. У Пентагоні насторожені і кажуть, що головною метою зустрічі 13 вересня Путіна і Кім Чен Ина у Владивостоці було обговорення постачання снарядів армії Росії.

У Північної Кореї є великі запаси боєприпасів для артилерійських систем, які використовують військові РФ, сказав у коментарі DW експерт Стокгольмського інституту досліджень проблем миру (SIPRI) Симон Веземан.

Науковий співробітник університету Кунмін у Сеулі Федір Тертицький додає, що із запасами боєприпасів у КНДР "усе добре", адже їхній ВПК дуже розвинений. Однак якість цих боєприпасів під питанням.

Фокус раніше писав, що країни ЄС знизили витрати на оборону. Політичні інтриги впливають на показники промисловості та обмежують постачання озброєнь Україні.

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня оголосив про збільшення виробництва українськими оборонними компаніями. Йдеться про снаряди, дрони, ракети та бронетехніку.