"Под давлением бизнес уходит в тень": как дело Мазепы повлияло на отношения власти и предпринимателей

После задержания инвестиционного банкира Игоря Мазепы и встречи с предпринимателями власти озвучили ряд решений, которые должны снизить давление на бизнес. Фокус выяснил, смогут ли принятые компромиссы повлиять на отношения государства и бизнеса.

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Вечером, 23 января президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО, призванном снизить давление на предпринимателей в Украине. В частности, он заявил о создании Совета по поддержке предпринимательства, куда войдут представители бизнеса.

"Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить весь комплекс проблем, о котором много говорилось на этих неделях. Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, сформируем Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что будет "абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов". Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на легальный бизнес.

Кроме того, СНБО определил срок на три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия.

"Государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально", — отметил президент.

В тот же день 23 января известный инвестиционный банкир Игорь Мазепа, которого ранее задержали по делу, касающемуся якобы незаконного отчуждения земли в Киевской области, вышел из СИЗО под залог в 21 миллион гривен. Как известно, изначально по решению суда сумма залога составляла 350 млн грн, но затем ее снизили.

Эксперты отмечают, что "дело Мазепы" стало индикатором и последней каплей в вопросе взаимоотношений бизнеса и государства во время войны. А решения СНБО, озвученные президентом, мало повлияют на реальную ситуацию с давлением на предпринимателей.

Последняя капля

Напряжение между бизнесом и властью назревало давно, а задержание инвестиционного банкира Игоря Мазепы 18 января стало "последней каплей" в этом вопросе, считает политический эксперт Владимир Фесенко.

"Тот факт, что Мазепа вышел под залог — показательно. Безусловно, проблема гораздо глубже, чем "дело Мазепы". Было много жалоб со стороны бизнеса. Но то, что встреча предпринимателей с властью произошла и после были озвучены соответствующие решения — создание Совета, где будут представители большого бизнеса, которые начнут контролировать взаимоотношения с государством и способствовать возобновлению конструктивного взаимодействия, это хорошо. Главное, чтобы решения заработали и сняли напряжение", — говорит собеседник Фокуса.

Попытки власти найти компромисс в ситуации с давлением на бизнес экономисты оценивают скептически. По словам директора экономических программ Украинского Института Будущего Анатолия Амелина, решение СНБО носит "рекомендательный характер", и ничего не изменит.

Экономист Олег Пендзин добавляет, что для структурных изменений нужна политическая воля. Тот факт, что встреча бизнеса и власти произошла, показал, что такие намерения есть. Однако изменит ли это ситуацию, судить рано.

"Встреча бизнеса и президента была и в прошлом году. Но что изменилось? Ситуация только ухудшилась. Потому политическая воля что-то изменить есть, но вопросов пока много. Например, почему в украинском законодательстве есть нормы, которые дают возможность наказать правоохранителей, превышающих свои полномочия, но их никто не применяет? Почему судебная система реагирует только на реакцию из ОП — как было в деле Игоря Мазепы, которому снизили сумму залога после соответствующей реакции? А также почему на встрече власти и бизнеса не было правоохранителей?", — рассуждает в беседе с Фокусом Пендзин.

Придется искать решения

Фесенко отмечает, что взаимодействие бизнеса и власти во время продолжающейся войны имеет ключевое значение. Больше половины госбюджета Украины поступает от западных доноров. Но проблемы с финансированием могут усугубиться, так как США уже приостановили помощь. Их примеру могут последовать другие страны. Поэтому Украине нужно усиленно искать варианты, чтобы самостоятельно наполнять бюджет.

"Озвученные президентом решения, относительно снижения нагрузки на бизнес компромиссные. Но это можно объяснить. Наши международные партнеры, в частности МВФ, говорят: "мы понимаем ваши проблемы, но вам нужно самим активизировать свою налоговую базу". Сейчас у нас больше половина бюджета финансируется за счет доноров. Но уже есть проблемы с деньгами из США, и это вызов. Бизнес всегда заинтересован в том, чтобы снизить налоги. Но где брать деньги на пенсии и зарплаты", — добавляет эксперт.

По словам политического эксперта Александра Кочеткова, чем сильнее власти оказывают давление на бизнес, тем активнее развивается теневая экономика.

"Представители власти считают, что все бизнесмены воруют деньги, и на них нужно сильнее давить, чтобы они платили налоги. Но в итоге получают противоположный результат. Чем больше давят, тем активнее бизнес уходит в тень. Поступления в бюджет снижаются, как и желание бизнеса сотрудничать с властью. При этом у предпринимателей увеличивается желание уехать за границу и вывезти бизнес", — говорит Фокусу Кочетков.

Что известно о деле Мазепы

Напомним, 18 января правоохранители задержали украинского инвестора Игоря Мазепу при попытке выехать из Украины через КПП "Шегини" во Львовской области. В то же время в Киеве начался обыск в офисе его компании Concorde Capital: следственные действия проводили представители ГБР. В "деле Мазепы" речь шла о земле возле Киевских гидротехнических сооружений, на которой 10 лет назад построили коттеджный городок.

По версии следствия, земля под застройку была выделена с нарушениями. Вместе с бизнесменом были задержаны еще четыре человека. Среди них — сотрудник Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

19 января суд избрал меру пресечения для задержанного: его арестовали с правом выхода под залог в размере 349 млн 700 тыс. грн. Известно, что сторона обвинения предлагала назначить еще больший залог — 700 млн грн. Отвечая на вопросы СМИ, Мазепа назвал ситуацию "опасным прецедентом".

После ареста основателя Concorde Capital представители Кабинета министров Украины вместе с членами Верховной Рады встретились с предпринимателями. Во время закрытой встречи, по информации СМИ, бизнесмены жаловались на рост давления со стороны правоохранителей. Они называли кейс Мазепы показательным беспределом со стороны силовиков, имя ввиду обыски без постановления суда, а также размер залога. Также на встрече представители бизнеса говорили о проблемах с Госаудитслужбой, которая "кошмарит" представителей оборонной промышленности и отмечали, что большинство вопросов решаются из одного кабинета.

Фокус ранее писал, что в Одессе задержали Романа Гринкевича. Его подозревают в участии в схеме, которая сорвала поставки продукции для ВСУ.

Также Фокус сообщал, что по делу Гринкевича были задержаны двое фигурантов — Андрей Колотило и Владимир Тимков.