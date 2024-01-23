Уменьшили залог в 16 раз: Мазепа внес деньги и вышел из СИЗО, — СМИ

Известно, что накануне апелляционный суд уменьшил бизнесмену сумму залога с 350 млн. до 20 млн. гривен.

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Предприниматель Игорь Мазепа в полном объеме уплатил залог, назначенный по итогам заседания суда 19 января. Перед этим размер залога был уменьшен в более чем десять раз. О деталях выхода Мазепы из СИЗО рассказали на портале Forbes Ukraine.

Журналисты портала объяснили, что о выходе под залог предпринимателя узнали от пресс-службы компании Concorde Capital. Другие обстоятельства происшествия не объясняются.

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Одного из подозреваемых по делу Мазепы уже поместили под арест, – СМИ

Между тем на портале "Громадське" сообщили, что в Киевском апелляционном суде рассматривалась апелляция адвокатов Мазепы относительно размера залога. В итоге приняли решение об уменьшении залога с почти 350 млн грн до 21 млн грн. При этом срок пребывания под стражей не изменили — если бы предприниматель не внес средства, то сидел в СИЗО до 27 февраля 2024 года.

Дело Мазепы — детали

Отметим, 18 января в СМИ сообщили, что инвестора Игоря Мазепу задержали при попытке выехать из Украины через КПП "Шегини" во Львовской области. В то же время в Киеве начался обыск в офисе его компании Concorde Capital: следственные действия проводили представители ГБР.

В ГБР объяснили, в чем подозревают задержанного. В частности, речь идет о земле возле Киевских гидротехнических сооружений, на которой 10 лет назад построили коттеджный городок. Следователи получили доказательства, что земля под застройку была выделена с нарушениями. На сегодня задержаны или арестованы четыре человека, среди них — сотрудник Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, сообщили на портале "РБК-Украина".

19 января суд избрал меру пресечения для задержанного: установили, что его арестуют с правом выхода под залог в размере 349 млн 700 тыс. грн. При этом представитель обвинения предлагал еще больший залог — 700 млн грн. Отвечая на вопросы СМИ, предприниматель назвал ситуацию "опасным прецедентом".

22 января стало известно о чрезвычайном происшествии, которое произошло в загородном доме Игоря Мазепы в Черниговской области. Здание полностью сгорело — на видео с места инцидента видно лишь почерневшую кучу обломков, над которой вился дымок.

Напоминаем, в Одессе задержали Романа Гринкевича, которого подозревают в нарушениях на поставке пищевых продуктов для ВСУ. Во время судебного заседания фигурант дела заявил, что обвинения против него "смешные", поскольку сделки утверждаются несколькими десятками сотрудников Минобороны.