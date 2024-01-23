Зменшили заставу у 16 разів: Мазепа вніс гроші і вийшов з СІЗО, — ЗМІ

Відомо, що напередодні апеляційний суд зменшив бізнесмену суму застави з 350 млн. до 20 млн. гривень.

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Підприємець Ігор Мазепа у повному обсязі сплатив заставу, призначену за підсумками засідання суду 19 січня. Перед цим розмір застави було зменшено у більш як десять разів. Про деталі виходу Мазепи з СІЗО розповіли на порталі Forbes Ukraine.

Журналісти порталу пояснили, що про вихід під заставу підприємця дізнались від пресслужби компанії Concorde Capital. Інші обставини події не пояснюються.

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Одного з підозрюваних у справі Мазепи вже помістили під арешт, — ЗМІ

Тим часом на порталі "Громадське" повідомили, що у Київському апеляційному суді розглядалась апеляція адвокатів Мазепи щодо розміру застави. В підсумку прийняли рішення про зменшення застави з майже 350 млн грн до 21 млн грн. При цьому термін перебування під вартою не змінили — якби підприємець не вніс кошти, то сидів у СІЗО до 27 лютого 2024 року.

Справа Мазепи — деталі

Зазначимо, 18 січня у ЗМІ повідомили, що інвестора Ігоря Мазепу затримали під час спроби виїхати з України через КПП "Шегині" у Львівській області. Водночас у Києві почався обшук у офісі його компанії Concorde Capital: слідчі дії проводили представники ДБР.

В ДБР пояснили, у чому підозрюють затриманого. Зокрема, ідеться про землю біля Київських гідротехнічних споруд, на якій 10 років тому збудували котеджне містечко. Слідчі отримали докази, що землю під забудову було виділено з порушеннями. На сьогодні затримано або арештовано чотирьох осіб, серед них — співробітник Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, повідомили на порталі "РБК-Україна".

19 січня суд обрав запобіжний захід для затриманого: встановили, що його арештують з правом виходу під заставу розміром 349 млн 700 тис. грн. При цьому представник обвинувачення пропонував ще більшу заставу — 700 млн грн. Відповідаючи на питання ЗМІ, підприємець назвав ситуацію "небезпечним прецедентом".

22 січня стало відомо про надзвичайну подію, яка сталась у заміському будинку Ігоря Мазепи у Чернігівській області. Будівля повністю згоріла — на відео з місця інциденту видно лише почорнілу купу уламків, над якою вився димок.

Нагадуємо, у Одесі затримали Романа Гринкевича, якого підозрюють у порушеннях на постачанні харчових продуктів для ЗСУ. Під час судового засідання фігурант справи заявив, що обвинувачення проти нього "смішні", оскільки угоди затверджуються кількома десятками співробітників Міноборони.