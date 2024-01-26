Батальон нардепов: почему военная подготовка для власти не усилит мобилизацию

Нардепы хотят участвовать в военной подготовке, чтобы показать простым украинцам, что мобилизация — это нестрашно. Однако проблема заключается в армейской системе, куда военные попадают после призыва. Фокус разбирался, почему показательные учения депутатов не повлияют на мотивацию военнообязанных.

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепы и чиновники должны проходить обучение в военных учебных центрах. По мнению политика, украинцам нужно разъяснить, как происходит призыв, так как многие думают, что после получения повестки и прохождения ВВК их практически сразу отправляют на фронт.

Если депутаты на собственном примере покажут, что в "учебке" нестрашно, это замотивирует военнообязанных пойти в ТЦК. Об этом он сказал во время дискуссии "2024: сценарии для страны", сообщили в LB.ua.

"Я, на самом деле, идеолог этого. Мы должны там учиться каждый в разных группах с обычными людьми. Должны с ними есть, общаться, тогда все увидят, что это не так страшно. Более того, я не завидую командиру "учебки", где будет много депутатов и там будут плохо учить. Все "учебки" по стране надо занять. Хотя бы part-time, но [госслужащие должны — Ред] учиться", – сказал он.

Война — дело каждого

Идея привлечь народных депутатов к военной подготовке, несмотря на то, что по закону у них есть бронь от мобилизации, сама по себе неплохая, рассуждает в беседе с Фокусом майор запаса и участник российско-украинской войны Алексей Гетьман. Таким образом власти могли бы показать, что война — это дело каждого.

"Но так как частно у нас бывает, неплохие идеи организовывают хуже некуда. Многие госслужащие далеко не в спортивной форме, так что при неправильной подготовке подобный ход может выглядеть как антиреклама", — добавляет Гетьман.

На самом деле, как рассказывают Фокусу эксперты, основная причина, почему военнообязанные не спешат идти в ТЦК, заключается в армейской системе, куда они попадают после призыва. Вероятность оказаться в части, где командование превышает полномочия и отдает неоправданные приказы, всегда существует. От профессионализма командира зависит жизнь его подчиненных, а случаи, при которых неверные решения приводили к трагическим последствиям в армии — не редкость. Так, например, недавно журналист Юрий Бутусов рассказал историю двух операторов дронов 74-го разведывательного батальона, которых "бросили на штурм с автоматами, и они погибли в бою".

Бутусов отметил, что атака не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74-го разведбата это не учло, и замкомбата отправил дроноводов в атаку с автоматами.

"Из-за отсутствия в армии компетентных служебных расследований, из-за отсутствия натовской процедуры After action rewiew [Метод оценки, который используется, когда результаты деятельности оказались особенно успешными или неудачными, — Ред], случаи направления в штурмовики операторов дронов нередки и продолжаются", — проинформировал журналист.

К сожалению, в армии подобные случаи не редкость, говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, командиры на местах, боясь донести реальную обстановку дел на своем участке, принимают необдуманные решения. Все это — проблема армейской структуры, реформа которой застряла во времени.

"В той системе, что существует сегодня — нет контроля. Главный принцип армии — рука руку моет. Мы меняем верхушку, но не меняем систему. Речь идет о создании института контроля, которые будут противовесом решению командиров. Например, солдатский комитет, который может отстранить командира, превысившего полномочия. Сегодня солдату некуда пойти, кроме как звонить на горячую линию. Но это все не работает. Жалоба все равно спускается на стол к командиру, на которого писали жалобу. Это — советская система. А. как известно, маленькая советская армия не победит большую советскую армию", — добавляет Жданов.

Систему не меняют

Эксперты ни раз говорили Фокусу, что "привлекательной" мобилизацию сделали бы не рекламные ролики нардепов, которые показательно помогают фронту или отправляются в "учебку", чтобы мотивировать украинцев, а конкретные изменения в законах.

Так, например, многих военнообязанных присоединится к рядам ВСУ останавливает перспектива неограниченной по сроку службы. Как говорил Фокусу ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий если бы украинцы знали, что через 1,5-2 года смогут вернуться к гражданской жизни, а их на фронте заменят другие бойцы, мотивация увеличилась бы в разы.

"Очень демотивирующий фактор — если человека призывают, он покупает билет в один конец. И это неправильно", — говорил Фокусу Дикий.

Кроме того, большое значение в мотивации играет подход власти к мобилизации, который не меняется десятилетиями. Военкоматы не сотрудничают с командирами частей, нуждающимися в профессиональных кадрах, во время призыва не всегда учитывается опыт и знания военнообязанных.

Как известно, все эти пункты обсуждались в первой редакции законопроекта о мобилизации, который Кабмин зарегистрировал в конце 2023 года. Однако документ, призванный изменить тотально подход к призыву, вызвал широкий общественный резонанс. Некоторые радикальные предложения — например, отмена отсрочки для людей с инвалидностью 3 группы, а также блокировка банковских счетов и другие ограничения для тех, кто вовремя не обновит данные в ТЦК, возмутили украинцев.

Ни политики, ни военное руководство не захотели брать на себя ответственность за отдельные нормы проекта. В результате, документ отправили на доработку. Новой версии пока нет.

"Армия — это зеркало страны. Мы меняем персоналии, а нужно менять систему военного управления. Но власти не хватает политической воли, как бы это не звучало банально. Война это лучшее время для реформ, потому что сразу видно, что работает, а что — нет. В армии НАТО есть контролирующие органы с широкими полномочиями. Как пример — если командир превышает полномочия, солдатский комитет имеет право отстранить его до выяснения обстоятельств. В комитете выборная система. Повлиять на его решение высшее руководство не может. Также хороший инструмент сдерживания и контроля в армии — военная полиция. У них полномочия правоохранительного органа, но они не зависят от местных командиров. Где соответствующие законопроекты?", — задается вопросом Жданов.

Фокус ранее писал, что в новой редакции законопроекта о мобилизации право на отсрочку может быть предусмотрено не для группы инвалидности, а для конкретных заболеваний.

Также Фокус подробно разбирал, как будет работать единый электронный реестр военнообязанных, призывников и резервистов, где разместят персональные данные из других госсистем без согласия украинцев.