Если паникуете, то вспомните, что было два года назад: Запад делает ставку на победу, — аналитик (видео)

За последние два года украинская армия не потеряла своей боеспособности или профессионализма. Получено множество современных систем вооружения, зато армия РФ не стала лучше подготовленной и не получила каких-то удивительных систем вооружения, которых до этого не имела, говорит аналитик Валентин Гладких.

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Панические настроения никоим образом не приближают конец войны, только уверенность в своих силах помогает выиграть. Для подкрепления уверенности надо просто сравнить, в каких условиях были ВСУ в первые дни широкомасштабного вторжения и в каких сейчас. Об этом в интервью Фокусу заявил кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

По его словам, каждая война имеет свою математику, а ситуация на фронте очень изменчива. Если сегодня ВСУ где-то отступают из-за нехватки боеприпасов, далеко не факт, что это будет продолжаться постоянно, учитывая то, сколько соглашений безопасности уже подписано с другими странами и как аккумулировалась Европа и ее ВПК вокруг помощи Украине.

"Надо просто вспомнить, чем могли мы представить себе в начале войны удары ВСУ по металлургическому заводу в Липецке или по нефтебазам в тылу России, — акцентирует Гладких, — Надо вспомнить, как мы требовали закрыть небо над Украиной и посмотреть теперь на статистику сбитых вражеских самолетов. О Черноморском флоте оккупанты вообще вскоре могут забыть".

По мнению аналитика, за последние два года украинская армия не потеряла своей боеспособности или профессионализма. Получено множество современных систем вооружения, зато армия РФ не стала лучше подготовленной и не получила каких-то удивительных систем вооружения, которых до этого не имела.

"Когда слышу заявление Путина о "ядерной дубинке" для меня это всегда основание для оптимизма, — отмечает эксперт, — После таких заявлений происходят какие-то события на фронте, которые не очень нравится россиянам. Ядерная дубинка — это последний козырь в РФ и если ты о нем говоришь, то это означает, что все остальные инструменты у тебя вы черпаны".

Валентин Гладких утверждает, что все больше государств делают ставку на победу Украины. И после того, как они эту ставку сделали они становятся заинтересованными в том чтобы эта ставка сыграла, а значит готовы предоставлять все возможное для украинской победы.

Все подписанные декларации с Украиной подкрепляются еще и определенными практическими шагами. Обычно это не просто соглашение по безопасности, а еще и деньги, военно-техническая и дипломатическая помощь в частности поддержки вступления в НАТО.

Напомним, 29 февраля Путин оправдал вторжение на территорию Украины. По словам руководителя Кремля, вооруженный конфликт на территории Украины якобы спровоцировал Запад, а россияне не планируют останавливаться во время боевых действий.