Якщо панікуєте, то згадайте, що було два роки тому: Захід робить ставку на перемогу, — аналітик (відео)

За останні два роки українська армія не втратила своєї боєздатності чи професіоналізму. Отримано безліч сучасних систем озброєння, натомість армія РФ не стала ліпше підготовленою та не отримала якихось дивовижних систем озброєння, яких до цього не мала, каже аналітик Валентин Гладких.

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Панічні настрої жодним чином не наближають кінець війни, тільки впевненість у своїх силах допомогає виграти. Для підкріплення впевненості треба просто порівняти, в яких умовах були ЗСУ в перші дні широкомасштабного вторгнення і в яких зараз. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

За його словами, кожна війна має свою математику, а ситуація на фронті дуже мінлива. Якщо сьогодні ЗСУ десь відступають через брак боєприпасів, далеко не факт, що це буде продовжуватись постійно з огляду на те, скільки угод безпеки вже підписано з іншими країнами і як закумулювалась Європа та її ВПК навколо допомоги Україні.

"Треба просто згадати, чим могли ми уявити собі на початку війни удари ЗСУ по металургійному заводу в Липецьку чи по нафтобазах в тилу Росії, — акцентує Гладких. — Треба згадати, як ми вимагали закрити небо над Україною та подивитись тепер на статистику збитих ворожих літаків. Про Чорноморський флот окупанти взагалі невдовзі можуть забути".

На думку аналітика, за останні два роки українська армія не втратила своєї боєздатності чи професіоналізму. Отримано безліч сучасних систем озброєння, натомість армія РФ не стала ліпше підготовленою та не отримала якихось дивовижних систем озброєння, яких до цього не мала.

"Коли чую заяву Путіна про "ядерну дубинку" для мене це завжди підстава для оптимізму, — відзначає експерт. — Після таких заяв відбуваються якісь події на фронті які не дуже подобається росіянам. Ядерна дубинка — це останній козир у РФ і якщо ти про нього говориш, то це означає що всі інші інструменти у тебе ви черпані".

Валентин Гладких стверджує, що все більше держав роблять ставку на перемогу України. І після того, як вони цю ставку зробили вони стають зацікавленими в тому щоб ця ставка зіграла, а значить готові надавати все можливе для української перемоги.

Всі підписані декларації з Україною підкріплюються ще й певними практичними кроками. Зазвичай це не просто безпекова угода, а ще й гроші, військово-технічна та дипломатична допомога зокрема підтримки вступу до НАТО.

Нагадаємо, 29 лютого Путін виправдав вторгнення на територію України. За словами керівника Кремля, збройний конфлікт на території України нібито спровокував Захід, а росіяни не планують зупинятися під час бойових дій.